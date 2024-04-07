中國房市疲軟建商推買一送一 買北京新屋送山東大間房

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（中央社台北7日電）中國房市疲軟，各地促銷手法不斷翻新。一家建商日前宣布，凡購買該公司1戶位在北京通州的77平方公尺（23.3坪）新屋，就贈送1戶位在山東煙台的108平方公尺新屋及8天7夜的郵輪行程，今天立刻成為中國房市熱門新聞。

中國證券報報導，位在北京市通州區的「招商璀璨公元」建案，日前公開宣布啟動上述內容的「購房買一送一」活動。其中，若在4月4至6日中國清明節假期內訂購、且在4月30日前簽約者，除可獲贈上述8天7夜的郵輪行程外，還可參加「煙台三天兩夜自由行」的抽獎。

根據報導，經過查證，北京通州「招商璀璨公元」建案銷售人員表示，上述促銷內容屬實。不過，這項「買一送一」專案僅適用建案中的77平方公尺兩房型，若是購買更大的89及107平方公尺等三房型，則不適用這項專案。

報導指出，被列入「買一送一」專案的77平方公尺兩房型，售價是人民幣430萬（約新台幣1910萬元）至440萬元，且為裝潢後交屋價。至於贈送的煙台建案，則以未裝潢交屋。而參加專案的購屋者，須交付款項則在460萬至470萬元間。

這名銷售人員表示，這項「買一送一」專案還有一項限制，就是購屋者需要全額支付購屋款項，但如果「實在籌措不了，也可以現場商量」。

銷售人員指出，目前北京這一建案已經接近銷售尾聲，而推出這個「買一送一」專案，則是為了促銷煙台的建案，而煙台這一建案距海邊的路程約為10分鐘，但目前尚未安排現場看屋，僅可網路看屋。至於上述郵輪及抽獎活動都已結束。

這項購屋「買一送一」專案引起不少中國民眾議論。有民眾認為，堂堂中國首都北京的新屋，什麼時候也落到要「買一送一」的地步？也有人質疑，這個專案仍不脫促銷花招，畢竟煙台靠海，但送的房子並不是海景房，通州又是北京遠郊，兩邊的地段都不理想。（編輯：邱國強/唐佩君）1130407