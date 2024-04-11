金門軍人滯留大陸 陸委會：事件單純盼速送回人

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（中央社記者李雅雯台北11日電）金門胡姓軍人3月17日海釣迷航被大陸救起，目前仍滯留大陸，尚未返回。陸委會今天表示，金廈海域時有民眾落海事件，胡姓軍人案例單純，期盼對岸盡速將人送返。

大陸委員會（陸委會）今天下午舉行例行記者會，副主委兼發言人詹志宏表示，胡姓軍人海釣迷航是個單純案例，金廈海域時有民眾落海事件，長久以來做法是，將人救起來後，盡速地將人送回去，希望這個單純案例不要再拖下去。

詹志宏指出，2月14日陸快艇金廈海域翻覆事件與胡姓軍人案例是兩個事件，大陸國台辦先前說過，會盡快地將胡姓軍人送返，不過卻又繼續留置，希望對岸盡快將人送返。

關於2月14日陸快艇金廈海域翻覆事件，詹志宏表示，截至目前為止，檢方調查報告還沒有完成；先前中國大陸代表堅持台灣主管機關必須先道歉，這個邏輯在這世界是不存在的，應該要先有調查報告，也就是真相，才能追究責任。

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詹志宏指出，對於中國大陸堅持代表必須先道歉才能談下去感到非常遺憾。

詹志宏提到，涉及陸快艇金廈海域翻覆事件的4名陸籍船員家境不好，遠從四川、貴州前來從事危險工作，海巡單位彼時先設立了靈堂祭拜以表心意，另也希望先給予慰問金，給予家屬一些生活幫助；在家屬離開金門後，再次表達家屬可再來解決事情，尤其罹難者遺體還沒送回，不過這些都沒有獲得對岸回應。（編輯：唐佩君）1130411