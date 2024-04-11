夏立言訪美智庫傳統基金會 談國防兩岸能源議題

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（中央社記者劉冠廷台北11日電）國民黨副主席夏立言率團訪問美國，並於美東時間9日下午拜會美國智庫「傳統基金會」，夏立言轉贈黨主席朱立倫為傳統基金會副會長、美國前副國家安全顧問柯茲準備的茶禮，雙方針對國防改革、兩岸局勢、能源安全進行會談。

夏立言4日率團訪美，於美東時間7日飛抵華府，展開為期6天的拜會行程，與美國智庫、國會，以及行政部門人士會面。

國民黨下午發出新聞稿指出，美東時間9日下午，夏立言率團拜會美國智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）。夏立言轉贈朱立倫為柯茲（Victoria Coates）準備的茶禮，雙方針對國防改革、兩岸局勢、能源安全會談一小時後，柯茲於傳統基金會附近餐廳設宴歡迎訪團。

國民黨國際部助理主任須予謙表示，柯茲開場即表示對台灣友人們的感謝，傳統基金會2月底訪台，包含朱立倫與立法委員陳永康、葛如鈞的會見，都讓傳統基金會更了解國民黨於國防、兩岸、能源、科技發展的立場，並對台灣選後局勢有更深刻的認知。

須予謙說，夏立言在會中憶及與傳統基金會長期友誼及密切互動，並分享過去處理兩岸問題實務經驗。與會美方學者則強調與國民黨一向友好，與國民黨駐美代表處往來密切。

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須予謙指出，傳統基金會在座人士詢問國民黨於兩岸和國防的立場，夏立言重申國民黨「親美、友日、和陸」的外交政策和「2D戰略」，國民黨堅定支持國防改革，也鼓勵傳統基金會友人多到台灣，促進雙邊更多交流了解。

須予謙轉述，夏立言強調國民黨清楚中國大陸的態度，訪陸除了厚實兩岸互信，更是為了台海的和平穩定。此外，感謝傳統基金會關注台灣能源安全，期待國民黨能與更多美方友人合作，讓台灣未來能有更永續和安全的能源政策。（編輯：翟思嘉、林興盟）1130411