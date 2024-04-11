夏立言拜會羅森伯格 討論台灣政情與兩岸局勢

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（中央社記者劉冠廷台北11日電）國民黨副主席夏立言於美東時間9日上午在美國華府拜會美國在台協會主席羅森伯格，雙方討論台灣政情、兩岸局勢、以及國民黨與美國雙邊關係。羅森伯格請夏立言轉達對國民黨主席朱立倫的問候，並期盼花蓮地震災後重建順利。

夏立言4日率團訪美，於美東時間7日飛抵華府，展開為期6天的拜會行程。

國民黨今天發出新聞稿指出，美東時間9日上午，夏立言率訪團於華府拜會羅森伯格（Laura Rosenbeger），會談氣氛融洽。

國民黨國際部助理主任須予謙表示，夏立言除了再次轉達朱立倫的致意，也感謝羅森伯格關心花蓮地震後的救難與重建狀況，國民黨「親美、友日、和陸」的外交政策不變，也將持續全力支持美方關注的國防改革方向，深化台美各領域交流。

夏立言於會談期間表示，國民黨永遠是美國最親近的朋友，朱立倫恢復設立駐美代表處、這次他率團訪美，都是國民黨親美、親民主的具體展現，為了台灣的和平、穩定、繁榮，國民黨也將依循「2D戰略」，透過對話厚實兩岸和平基礎。

針對羅森伯格歡迎更多國民黨立委訪美，須予謙轉述夏立言說，只要時機允許，國民黨國際部和駐美代表處一定全力協助黨籍立委訪美。

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夏立言也鼓勵美方多與國民黨立委聯繫，相信愈多國民黨訪團到訪，美國行政部門、國會、智庫友人，絕對能更清楚理解國民黨支持台灣民主和國防改革的立場。

須予謙指出，羅森伯格日前才訪台，夏立言於10天內第2度代表朱立倫，分別於台北和華府與羅森伯格會面，這次同行的有國際部主任黃介正、國民黨駐美代表秦日新、國際部助理主任沈正浩，雙方長期互動且擁有深厚情誼。（編輯：謝佳珍、翟思嘉）1130411