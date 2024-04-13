夏立言會美跨黨派議員 盼台美國會交流更上層樓

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）國民黨副主席夏立言赴美訪問，於美東時間11日會見美國跨黨派議員，夏立言與國民黨駐美代表秦日新，除感謝美方友人對中華民國長久以來的支持，更期待美國國會與立法院，未來交流更上一層樓。

國民黨今天發出新聞稿表示，夏立言於美東時間11日上午，於美國國會會見共和黨籍眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）主席狄亞士巴拉特（Rep. Mario Diaz-Balart, R-FL）、民主黨籍眾議院軍事委員會網路、創新科技與資訊系統小組委員會首席議員肯納（Rep. Ro Khanna, D-CA）和參議院外交委員會兩黨資深幕僚，老朋友見面格外熱絡，談話氣氛輕鬆愉快。

國民黨國際部助理主任沈正浩指出，適逢美國國會通過台灣關係法45週年，夏立言與秦日新到訪國會山莊，除了感謝美方友人對中華民國長久以來的支持，更期待美國國會與立法院，未來交流更上一層樓。

沈正浩指出，狄亞士巴拉特及肯納曾分別於今年1月及去年2月到訪國民黨拜會黨主席朱立倫，夏立言轉達朱立倫的問候，並對由狄亞士巴拉特主導眾院跨黨派提出的「紀念台灣關係法45週年決議文」表達重視。國民黨將持續以「親美、友日、和陸」為對外政策的主要方針，深化台美關係、提升雙方國會未來4年各層級的交流。

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沈正浩強調，夏立言再次呼應9日與美國在台協會理事主席羅森伯格（Laura Rosenberger）的談話，國民黨身為立院最大黨，國際部與駐美代表處將全力協助黨籍立委訪美，促進立法院黨團與美國會各層級交流，讓讓台美關係真正一年比一年更好。

沈正浩轉述，夏立言與參院外交委員會兩黨資深幕僚會談，就國民黨對美關係、兩岸關係、和立院改革法案進行深度討論及交流，夏立言鼓勵美國會幕僚若計劃訪問台灣，一定要與立院幕僚及年輕領袖交流。（編輯：黃瑞弘、郭無患）1130413