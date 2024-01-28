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黃國昌提立院委員會單一召委制 籲藍綠明確表態

2024/1/28 17:25（1/28 18:27 更新）
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圖為台灣民眾黨不分區立委當選人黃國昌。（中央社檔案照片）
圖為台灣民眾黨不分區立委當選人黃國昌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北28日電）民眾黨日前提出4項國會改革主張後，民眾黨不分區立委當選人黃國昌今天說，國會改革的另一關鍵是「委員會單一召委制」，呼籲藍綠兩大黨都應正視「單一召委制」改革議題，並明確表態。

黃國昌在臉書發文表示，除了台灣民眾黨所提出的國會改革4大原則，包括建立聽證調查、強化人事同意、利益衝突迴避、以及財務公開透明以外，如何提升委員會的專業審查，重塑「委員會中心主義」，也是國會改革的重中之重。

黃國昌指出，關鍵是修正立法院各委員會組織法，將現行的委員會雙召委制，改為單一召委制；現行的雙召委制，一開始就是為了弱化國會的監督能量，之後淪為國民黨、民進黨兩大黨權力分贓的安排，從來就不是為了良善國會制度。

黃國昌說，這個獨步全球，長期飽受學者批評的雙召委制，不僅導致議程安排零碎、審查無法連貫的效率低落，更弱化委員會抗衡行政部門的能量，甚至出現2位召委搶排法案而鬧雙胞的荒謬現象。

黃國昌表示，明天上午代表國民黨角逐立法院正副院長的不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣將到民眾黨團拜訪爭取支持；而民進黨的立法院長游錫堃也有意在獲民進黨團正式推薦提名後拜訪。

黃國昌說，藍綠兩大黨都應正視「單一召委制」的改革議題，並明確表態，針對是否贊成單一召委制，希望能夠有機會聆聽兩大黨國會領袖的高見。

此外，黃國昌今天下午出席「聆聽小草的聲音」板橋場受訪表示，民眾黨主席柯文哲30日會與8名黨團成員召開會議，並於31日記者會公開黨團人事安排，屆時對於正副院長選舉，會有較清楚答案。（編輯：林淑媛、楊蘭軒）1130128

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