韓江配搶國會龍頭穩贏？江啟臣：變數還很多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北23日電）國民黨將由不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣角逐立法院正副院長。江啟臣今天接受廣播專訪被問到「韓江配」是否穩贏時說，「變數還很多」。

國民黨預計24日在中常會通過由韓國瑜、江啟臣角逐立法院正副院長，但由於國民黨在第11屆立委席次為52席，加上以無黨籍身分當選的立委陳超明、高金素梅，席次也仍未過半，因此擁有8席立委的民眾黨是否會對選情造成影響受關注。

江啟臣今天接受中廣新聞網「千秋萬事」專訪，被問到「韓江配」是否穩贏，他回應「變數還很多」。

談及爭取民眾黨合作，江啟臣說，開放與釋出善意，但是也必須尊重民眾黨的想法，希望民眾黨站在立法院監督制衡的立場，還有立法院是人民的立法院角度，思考立法院正副院長的意義，以及未來在野合作民眾黨可以扮演的角色和立場。

另外，被問到國民黨立委不能跑票，江啟臣回應，在下屆立法院三黨不過半的情況下，國民黨雖然是國會最大黨，所以更有團結的壓力，還有民眾的期待。

江啟臣指出，韓國瑜找他搭檔角逐立法院正副院長，彼此有共識，就是在三黨不過半的情況下，輸贏不是國民黨能夠完全掌握，但是不論輸贏，國民黨都要讓人看得起，這是要展現出來給民眾的態度。

他說，雖然2024大選剛結束，但是也因為大選剛結束，國民黨必須更展現團結態度和作為，大家才會在接下來4年於立法院對國民黨的表現有所期待，總不能在一開始就讓大家覺得對國民黨失望，千萬不能夠陷入內部的危機中。

江啟臣表示，現在內部整合好了，團結一致了，就是努力爭取在野的合作。

江啟臣指出，民眾黨在立法院正副院長選舉的考量上，有沒有其他自己的考量，「這我們真的不清楚」，也只能儘量溝通和爭取。

他說，立法院正副院長選舉，太多變數了，第一輪通過要過半，如果沒有就要進行第二輪，怎麼投票有太多排列組合，想都想不完，太多的變數。現在最確定的是國民黨自己的立場，投票一致、團進團出、亮票不能跑票。

此外，曾任國民黨主席的江啟臣今天接受廣播專訪時，還被問到一年後會不會再參選國民黨主席。對此，江啟臣說，「肯定不會」。（編輯：楊凱翔）1130123