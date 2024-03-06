賴清德鼓勵黨公職勇於為政策辯論 廟會喜宴都可講

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（中央社記者溫貴香台北6日電）民進黨主席賴清德今天在中執會表示，顧主權、護民主、經濟發展、公益照顧、價值守護，民進黨都是第一品牌，缺乏更多論述，他鼓勵黨公職不能怯於論述，要敢講、引經據典，讓數字說話，什麼地方都可以講，廟會也可以講，喜宴去證婚也可以講，拿相關議題來講。

民進黨下午中執會邀請台灣大學社會學研究所博士候選人謝達文以「讓我們站在一起：性別議題如何影響青年世代」為題進行專案報告，民進黨發言人吳崢轉述賴清德在聽取報告後，做了以上裁示。

賴清德表示，年輕女性對政治關心比例越來越高，這不僅是在台灣，在歐美情況都是如此，主要原因她們認為政治跟生活息息相關，關心政治可以去解決切身關心的問題。

賴清德指出，民進黨應該要做到不管是年輕女性、不同族群、不同年紀，都要讓每一個族群能夠理解到，「還好有民進黨跟我們站在一起」，不管不同族群、年齡層關心什麼議題，其實民進黨應該做到這種程度。

賴清德認為，民進黨有這個能力與條件做到這點，他以謝達文專案報告中提到的名詞「議題所有權」來講，台灣幾十年來，社會提到民進黨就是顧主權、發展民主，對台灣很有貢獻，就這個議題所有權民進黨是第一品牌。

賴清德說明，過去民進黨執政之前，社會普遍認為，民進黨拚民主有貢獻，國民黨比較有能力發展經濟，但是蔡總統執政這8年，經由大家努力，GDP從17兆到23兆，台灣是世界第21大經濟體，國民平均所得已經到3萬多美元，其實台灣經濟表現非常好。

賴清德提到，對於價值的堅持，不管是性平是第一品牌，或是面對MeToo問題勇敢面對，對弱勢照顧的「公益」精神落實，他從政這麼多年，經歷過包括前總統李登輝、陳水扁、馬英九，而蔡總統是8年內對社會投資做最多的一任總統。

賴清德鼓勵大家，在台灣的政黨裡面，不論從哪個面向，顧主權、護民主、經濟發展、公益照顧、價值守護，民進黨都是第一品牌，缺乏更多論述，所以大家不能怯於論述，要敢講，要引經據典，讓數字說話，什麼地方都可以講，廟會也可以講，喜宴去證婚也可以講，拿相關議題來講。

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賴清德也分享一個觀察，他透露，民進黨是非常可愛，雖然內部時常有不同聲音，但當執政時，大家都願意自我約束，支持總統跟黨主席，甚至於執政，立委自動會約束自己講話，所以，看起來整個執政黨與在野黨在議會力量的展現，好像民進黨相對保守。

賴清德強調，其實民進黨應該要就各種場合講，像金門海域的專案報告，去講理念，能夠選上立委能力都沒有問題，要去講、敢講、幫忙講，執政是根據國家利益執政，要講給社會聽。（編輯：張若瑤）1130306