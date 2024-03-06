民進黨：核心黨務改革3方針 啟動社會溝通

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（中央社記者賴于榛台北6日電）民進黨副秘書長翁世豪今天說，黨主席賴清德年前已說明核心黨務改革3方針，包含黨務系統組織再造、宣傳溝通平台再升級、舉辦國家希望工程議題論壇，啟動社會溝通。

民進黨副秘書長翁世豪、發言人吳崢今天接受網路節目「齊有此理」專訪。對於國民黨近日推動黨務改革，翁世豪說，每個政黨有其改造方式，不方便評論；吳崢則說，國民黨目前已是國會多數黨，若還要強化黨務改革，一定要嚴陣以待。

至於民進黨方面，翁世豪表示，賴清德年前已說明核心黨務改革方針，包含黨務系統組織再造、宣傳溝通平台再升級，以及舉辦國家希望工程議題論壇，包含健康台灣、投資未來世代等，啟動社會溝通。

翁世豪說，觀察選舉結果，確實有流失年輕支持度，因此要重新找回年輕人的信任，持續用新的方式與年輕人對話，民進黨接觸青年不會只靠賴清德一個人，而是必須進行品牌重新再造，了解年輕人想看到怎麼樣的民進黨。

吳崢說，民進黨是執政黨一定有包袱，未來的挑戰是要讓年輕世代覺得政府敢面對問題，並提出解方，相信青年會想聽到執政團隊誠實報告，而非粉飾太平；翁世豪說，執政有執政的包袱，但當選民在選擇哪一個政黨領導國家時，還是知道只有民進黨可以真正守護台灣主權。

選後民進黨黨務主管年輕化，翁世豪表示，民進黨會給年輕人機會，不管是黨務系統或到行政團隊歷練，並非選後特別調整。

另外，國民黨立院黨團4日提出國會改革相關法案，其中藐視國會罪部分，要求被質詢人質詢的答復，不得超過質詢範圍，也不得作虛偽不實的陳述，違反規定且情節重大者，經院會決議送司法機關，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。

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吳崢說，國民黨團對於修法的論述不是很完整，如果要求官員未來在立法院的聽證會等不可說謊、禁止提供錯誤資訊，都還在討論範圍，但若只是主觀要求官員不能反質詢、態度差，那就沒有意義，執行上也會有很大的困難。

他表示，這個作法很像掌控國會後就想無限擴權，這樣沒必要，且立法院想對抗行政部門，有既有的凍結或刪除預算等工具可以運用。（編輯：謝佳珍）1130306