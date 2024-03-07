宣傳捷運宅標售遭批賣房 中市府：挹注軌道基金

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（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市政府交通局昨天在臉書宣傳台中捷運宅標售訊息，遭網友批評交通局賣房；中市府今天表示，聯開宅標售是實現軌道建設自償率的必要項目，所得價款將注入軌道基金專款專用。

台中市政府交通局臉書（Facebook）粉絲專頁昨天發出貼文指出，台中捷運宅文華高中站第2波開始標售，並介紹建築層數為地上28層、地下6層，擁有社區圖書館、室內泳池、健身房等設施，貼文還描述「別再錯失機會、敬請把握」，遭網友批評「交通局在賣房」、「以為是建商粉絲團」。

民進黨籍台中市議員張芬郁今天發布新聞稿表示，去年市府標售第1批14戶，全數被具有半官方色彩的「台灣金聯」以每戶加碼新台幣300萬元高價打包，交通局呼籲「別再錯失機會」，市民根本是沒機會。

張芬郁指出，未來台中市多條捷運開發興建，會陸續出現捷運宅產物，她要求交通局暫停標售捷運宅，擬定「台中市捷運宅標售自治條例」限制法人標購，讓一般民眾有機會參與，享受捷運聯合開發帶來的便利住宅。

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台中市政府今天透過文字稿表示，捷運建設興建成本龐大，為求建設永續發展，各縣市在推動捷運時須確認捷運路線建設自償性，配合當地發展辦理土地開發，聯開宅標售是實現軌道建設自償率的必要項目，所得價款也必須注入軌道基金專款專用，作為下一條捷運建設的財源，期望儘早完成捷運藍線費用籌措，早日動工、儘速通車。

至於民代建議限制法人購買捷運宅，市府指出，這次捷運宅標售文件中，已依據平均地權條例規定，限制法人購買住宅資格（除內政部已公告免經許可的法人外），一般民眾則不受相關規定限制，得自由參加投標。（編輯：謝雅竹）1130307