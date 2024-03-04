台中捷順交通停駛欠薪未處理 員工將啟動訴訟

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（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中捷順交通停駛積欠員工薪資、資遣費逾700萬元，資方給付承諾多次跳票、勞資調解也不出席。法律扶助基金會今天以專案方式受理勞動訴訟協助申請，共32名員工提出申請。

台中捷順交通公司停駛積欠員工薪資、資遣費逾新台幣700萬元，民進黨台中市議員張芬郁表示，接獲員工陳情指稱農曆年前捷順交通允諾收到台中市政府交通局補助款後，會給付12月份及1月份薪資。

張芬郁指出，交通局先後撥款1109萬餘元，但資方全挪為他用，另原本2月14日要給付的分期資遣費也跳票，駕駛員2月23日申請勞資調解，資方也缺席。

林姓駕駛員表示，台中市府沒有負起監督責任，他們雖是捷順的員工，但領的是市府補助款，補助款若可以直接交給駕駛，就不會發生這樣的事。駕駛們希望台中市府補助款不要再撥給公司，改為勞工的薪資及資遣費。

對此，台中市勞工局透過文字稿表示，3月1日會同勞動部勞工保險局等相關單位前往捷順公司現場會勘後，函請有關單位協查其營運情形，將依協查單位函復並綜合判斷後辦理歇業事實認定程序。

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另外，財團法人法律扶助基金會台中分會今天與勞工局合作辦理法律扶助相關程序說明會，說明勞工訴訟實務程序、勞動部法律扶助申請流程等，有35名勞工出席，現場受理32名勞工法律扶助申請書，維護勞工權益。

交通局指出，目前仍有約372餘萬元補助款尚未撥付，將視勞工局需求研議暫緩撥款，並視捷順公司後續處理情形，配合勞工局提供駕駛員相關協助。（編輯：戴光育）1130304