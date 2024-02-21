捷順爆欠薪台中數十名駕駛 市府23日助勞資調解

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（中央社記者蘇木春台中21日電）台中市再爆公車業者欠薪事件，捷順交通公司十多名駕駛，今天出面要求業者支付積欠薪資與資遣費；中市府表示，捷順公司7條公車路線已停駛或由其他業者代駛，23日協助後續勞資調解。

民進黨籍台中市議員張芬郁、蔡耀頡，今天在服務處陪同十多名捷順公司駕駛召開記者會，駕駛們並手持標語、呼喊口號，要求業者支付薪資與資遣費。

張芬郁會中表示，繼四方公司後，台中市再發生公車業者欠薪事件，她去年底即要求市府交通局核發補助款時，一定要優先讓公車駕駛有薪可領，若契約未明定也該重新擬定，否則一再流失駕駛人力更沒有機會補足，惡性循環之下，就是人力荒、減班次，苦果由民眾承受。

捷順公司詹姓駕駛指出，捷順交通在台中、雲林、嘉義共有80餘名駕駛，全面臨無薪可領狀況，台中有7條公車路線39名駕駛，被積欠的薪資、資遣費約新台幣600多萬元。

詹男說，去年起業者陸續延遲發薪，去年12月19日業者與台中的駕駛進行勞資協商，要員工選擇自行向勞工局申訴或簽署終止勞動契約，並承諾資遣費從今年2月14日開始分期給付，每月支付2萬元。

他指出，自己在捷順工作近5年，資遣費14萬多，若選擇分期領取，至今年9月可領完，為取得非自願離職證明他只好簽署，沒想到12月薪資、1月薪資和資遣費，至今都未領到。

台中市政府今天透過文字稿表示，捷順交通公司原在台中市經營7條公車路線，交通局日前掌握到業者無能力繼續經營既有路線後，已將替代性較高的356、359停駛；另外199、357、920、956、811共5條路線，均由交通局協調其他客運業者調度車輛及人力代駛。

交通局指出，捷順公司民國112年的虧損補貼975萬餘元，已在今年2月6日全數給付，去年12月的免費乘車款也已撥付134萬，尚餘32萬餘元未給付，113年度預估虧損補貼約99萬元，交通局尚未給付業者的款項為131萬餘元。

中市府勞工局表示，捷順公司駕駛申請23日進行勞資調解，若調解不成則可申請歇業事實證明，由勞工局代向勞保局申辦工資墊償，但業者尚未辦理歇業，所以程序上恐有問題，但市府會全力協助。（編輯：陳仁華）1130221