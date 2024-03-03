交通罰鍰43億創新高事故卻增 中市府：強化防制作為

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（中央社記者蘇木春台中3日電）台中市交通事件裁決處統計，去年交通違規達268萬餘件、罰鍰總額新台幣43億餘元創新高，但民代批交通事故卻不減反增；中市府表示，將透過強化防制作為，並推動交通安全改善措施。

民進黨籍台中市議員張芬郁今天發布新聞稿表示，依據台中市交通事件裁決處統計，民國112年交通違規案件268萬餘件、罰鍰總額43億餘元，警方取締違規件數、罰鍰總額都創新高，連寄罰單郵資也達6468萬餘元，交通事故卻不減反增。

張芬郁指出，根據交通部道安資訊，台中市111年交通事故件數4萬4618件、30日內死亡人數304人、受傷5萬9178人，112年卻爆量，件數達7萬2279件、30日內死亡人數315人、受傷人數9萬6208人，每10萬人死傷數3405人。

她指出，以大里區日新橋為例，是一條「不給人走的橋」，民眾反應行經日新橋或沿大智路運動散步，行經日新橋沒有行人空間，類似日新橋危險路段不勝枚舉，台中市惡劣的交通環境不能只是頭痛醫頭腳痛醫腳，呼籲市府不要把舉發違規當做交通安全萬靈丹，罰鍰收入應用於改善交通安全措施。

台中市政府今天透過文字稿表示，對於台中市去年受傷人數增加部分，因警察局為提升精準分析事故肇因功能，自112年起要求各分局從嚴審核各類案件。市府為降低交通事故、提升道路安全，以「交通3E政策」為主軸，由工程、教育宣導及執法等手段，強化各項防制作為，並持續滾動修正以達最佳事故防制效果。

中市府指出，將持續以減少交通事故死亡人數為目標，透過推動多項交通安全改善措施，包含大一新生機車安駕特訓班、台中市外送員安全駕駛體驗活動、行人正義大執法、無號誌路口智慧路標、行穿線照明燈及酒駕累犯生命禮儀課程講習等，精進高效率的交通改善，優化交通設施及精進執法勤務及宣導面向。（編輯：黃世雅）1130303