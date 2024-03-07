台中市標售123筆重劃區抵費地 共標出48筆

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（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市府日前公告標售重劃區123筆、底價超過新台幣200億元的抵費地，引發各界議論；中市府表示，今天開標結果共標脫48筆土地、溢價比約107%，標售均依法定程序辦理。

台中市政府今天發布新聞稿表示，今天上午地政局公開標售台中市第13期大慶及第14期美和庄市地重劃區共123筆抵費地，開標結果共標脫48筆土地，標脫率約為39%，標脫土地總底價約80.4958億餘元，得標總金額約為86.1583億餘元，溢價比約107%。

市府指出，由於第13、14期市地重劃區已開發完成，為償還開發費用成本約223億餘元，及減輕每年約3.68億餘元貸款利息壓力，此為首次依市地重劃實施辦法規定辦理抵費地公開標售。

市府表示，此次標售抵費地底價是委託專業估價師事務所辦理市價查估，並經地價評議委員會及市地重劃委員會等地方公正人士、學者專家審議通過，均依法定程序辦理。

中市府指出，標售結果溢價約7%，顯示此次訂定的標售底價符合市場價格，同時也反映投標者並沒有過度追價，台中房地產市場並無過熱現象。

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市府提到，因第13、14重劃區抵費地為第1次辦理標售，因標售土地筆數較多，近期引發各界關注與討論，研判標脫率不如預期原因，應是有意願投標者受到訊息干擾而多所顧慮所致。

針對中市府公告標售重劃區抵費地，內政部長林右昌日前表示，恐帶動台中市地價跟房價進一步上漲可能性，懇切呼籲中市府暫緩標售土地，最好能以專案讓售給中央政府興建社宅，或自行把土地作為社宅儲備用地。（編輯：陳仁華）1130307