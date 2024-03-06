綠委憂14名應返還退俸軍士官脫產 馮世寬諾持續追查

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北6日電）民進黨立委沈伯洋、林楚茵今天指出，目前違反國安法遭判刑確定共14名退役軍士官，應返還退俸達4567萬元，但仍有近4000萬尚未返還，憂早已脫產；退輔會主委馮世寬指出，後續會追查並透過法律執行。

立法院外交及國防委員會今天邀請退輔會主委馮世寬報告業務概況，並備質詢。

民進黨立委沈伯洋關切，中國滲透台灣軍方的主要手法主要分為4種，包括尋找退役軍官搭橋梁、拉攏將官夫人、放長線釣大魚、文化交流等方式，而這些中間人要涉犯反滲透法遭判刑確定，才會被喪失職權或停止給付退撫、退休俸，過程曠日費時。

沈伯洋詢問馮世寬，退輔會除從福利、職訓形成約束力之外，是否能在起訴階段就給予停職、停止給付退撫、退休俸處分。

同黨立委林楚茵則列舉，目前違反國安法遭判刑確定共有14名退役軍士官，應返還退俸金額達新台幣4567萬2549元，但尚未返還金額高達85%、3899萬1716元。

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林楚茵表示，且若判刑確定，後續仍可提起行政救濟等措施，屆時可能早已脫產，因此她建議，可參考稅捐稽徵法的行政手段，例如禁止處分、假扣押或者管收，讓被告判刑確定後沒有時間脫產。

馮世寬答詢指出，後續仍會繼續追查，並透過法律執行，籲請外界放心；馮世寬還說，中國希望退役軍士官做到煽動、挑撥、製造混亂等等，但要達到這個目標還差很遠，退伍軍人的愛國精神很難被撼動。（編輯：翟思嘉）1130306