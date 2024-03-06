上將對上將 陳永康國防委員會初登板質詢馮世寬

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北6日電）前國防部副部長、立委陳永康今天首度在立法院外交及國防委員會質詢，質詢的官員是退輔會主委馮世寬，兩人分別是海軍退役二級上將與空軍退役二級上將，上演上將對上將的質詢場面。

由於馮世寬為陳永康的軍中學長，陳永康剛上台質詢時也提到，今天他與馮世寬在立法院的角色雖然不同，但感謝當年在軍中的照顧，馮世寬也是很好的學習對象；馮世寬則在備詢台上微笑，並未多語。

國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬，上午赴立法院外交及國防委員會業務報告、並備質詢。

陳永康今天首次於立法院外交及國防委員會質詢，並分享退輔會在戰時、平時應該擔負的責任與角色，但並未讓馮世寬答詢。

陳永康指出，國家嚇阻力量不止於軍事，亦包括社會韌性，而退輔會在社會韌性中扮演重要角色，若未來發生戰爭，退輔會必須強化戰傷醫療，因此他建議應投資榮民醫院的病床與加護病房，並要有強化血漿、人工皮、麻醉劑備品的長程計畫，在未來國軍提升戰備時，能有效提升戰傷救護能量。

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陳永康分析，外界常說「今日烏克蘭，明日台灣」是錯誤的說法，因為烏克蘭幅員廣大可供難民撤至歐洲；若觀察加薩走廊的衝突，目前死亡人數超過3萬人、受傷人數超過7萬人，總人數已超過台灣醫療體系承受度，加上8年前的八仙樂園粉塵爆炸事件也癱瘓北部醫院能量，這是很好教訓。

陳永康強調，不要滿足於買多少飛機、船艦、彈藥，最關鍵的是退輔會應成為社會重要支柱，也就是強化榮民醫院體系的救護能量。（編輯：蘇龍麒）1130306