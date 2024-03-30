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基本法23條生效 自由亞洲電台考量員工安全關閉香港辦公室

2024/3/30 10:32（3/30 10:45 更新）
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國新聞媒體「自由亞洲電台」（RFA）今天表示，在香港頒布一項有爭議的新國家安全法後，出於員工安全考量，已關閉香港辦公室。

法新社報導，曾被譽為「國際金融中心」的香港上週實施一項本土安全法，即基本法23條，可嚴懲叛國、間諜活動和外部干預等罪行。

這項迅速引來多個民主國家和人權組織批評的基本法23條，將與2020年施行的「香港特別行政區維護國家安全法」同時運作。北京當年祭出的港區國安法已讓香港幾乎所有異議人士噤聲，並造成將近300人被捕。

自由亞洲電台台長兼執行長方貝（Bay Fang）在聲明中表示，由於「擔心自由亞洲電台工作人員和記者的安全」，在香港不再有全職員工，並關閉實體辦公室。

方貝說：「香港當局的行動，包括將自由亞洲電台稱為『外國勢力』，引起有關我們在基本法23條制定後是否能夠安全運作的嚴重問題。」

香港政府發言人拒絕就「個別組織的運作決定」發表評論，但說當局「強烈反對並譴責所有（與國安法有關的）危言聳聽和抹黑言論」。

香港保安局局長鄧炳強上個月抨擊自由亞洲電台「抹黑」基本法23條，當時自由亞洲電台報導稱一些新罪行是針對媒體。自由亞洲電台的文章是引述對這項法律的批評。

當被問到自由亞洲電台是否已經違法時，鄧炳強後來表示，他想提醒大眾要注意「外國勢力」散播的錯誤資訊。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1130330

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