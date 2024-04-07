香港23條立法 入境疑攜煽動刊物無合理辯解將遭調查

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（中央社台北7日電）針對香港基本法23條而立法的「維護國家安全條例」已生效。香港海關關長何珮珊表示，若前線人員懷疑旅客攜帶具煽動意圖的可疑刊物入境，而旅客又沒有合理辯解，會轉交警方進一步調查。

香港有線電視6日播出何珮珊的訪問。何珮珊表示，「維護國家安全條例」相應修訂了一系列法例，讓各執法機構更有效執行維護國家安全的工作，當中包括修訂「香港海關條例」，讓前線人員利用法例賦予的執法權力，防範及制止相關罪行。

她表示，為了防範及堵截會危害國安的物品流入香港。海關也會更新內部指引及提供培訓。

被問到如果旅客攜帶舊的蘋果日報報紙入境，海關會如何處理。何珮珊表示，刊物是否具煽動意圖需全面考慮所有情況，包括刊物的上文下理及其目的。根據「維護國家安全條例」，任何人沒有合理辯解而擁有具煽動意圖的刊物便屬違法。

她表示，當海關前線人員檢查入境旅客及其行李時，如果發現可疑刊物，也有合理懷疑該刊物具有煽動意圖，而該旅客又沒合理辯解，海關會將個案轉交警方進一步調查。

被問到市民及旅客攜帶軍事書籍入境有什麼地方要注意，何珮珊表示，香港法例對一般書籍或刊物沒有特別進出口管制，「不過我提醒市民及旅客，去到外地或目的地，都要了解目的地清關的要求，也要避免攜帶可能會觸犯法例的物品入境。」

對於會否制定如「軟對抗」的物品清單或「禁書」清單，何珮珊表示，「軟對抗」沒有特定的定義或範圍，需依靠內部培訓。海關會透過定期內部培訓，提醒前線人員有可能宣揚危害國安意識的手法及管道。

「維護國家安全條例」下有關具煽動意圖作為的罪行，當中包括輸入具煽動意圖的刊物，可被判囚7年，若涉及勾結境外勢力，可被判囚10年。

煽動意圖包括意圖引起中國公民及香港居民對中國大陸國家機構，或香港的行政、立法及司法機關的憎恨或藐視等。

在23條立法前，香港海關與警方國家安全處去年3月曾採取聯合行動，搜查兩名男子的住所及辦公室，檢獲從英國郵寄到港的「羊村」繪本。38歲男文員涉嫌代收從英國郵寄到港的18本「羊村」繪本，去年在法庭承認輸入煽動刊物罪，判囚4個月。

此案是2020年中香港國安法生效後，香港律政司首次以「刑事罪行條例」中的「輸入煽動刊物罪」提訴。

香港言語治療師總工會於2020至2021年出版了「羊村守衛者」、「羊村十二勇士」及「羊村清道夫」的兒童繪本，被指涉及「反送中」運動等。其後法庭裁定工會5人串謀發布煽動刊物罪成。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1130407