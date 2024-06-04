六四35週年2 / 太陽花世代談六四 台灣紀念活動凸顯民主價值

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在35週年的時刻回望六四，台灣一如既往，統派、獨派、維持現狀派，野百合、太陽花、青鳥行動參與者，各有不同視角。香港則是繞了一圈，起初將之列為民主回歸的一環，及至香港民主無望，一度退化為「與我何干」，如今仍在轉變中......

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（中央社記者謝怡璇台北4日電）六四天安門事件已經過去35年，雖然在中國的紀念活動仍被噤聲至今，中國境內也難有討論空間，但六四所帶來的震撼，對於太陽花運動人士而言，則成為敲響捍衛民主價值決心的警鐘。

1989年6月3日晚間中國人民解放軍開始用武力血腥鎮壓在北京發生的民主運動，結束長達50天的和平抗議活動，造成嚴重死傷，在六四中倖存的人士紛紛流亡海外，成為震驚中外的「六四事件」。

對於參與過太陽花學運人士而言，六四不只是發生在中國的民主運動，那些在台灣遍地開花的紀念活動，更代表著中國揮之不去的強權統治，以及加深台灣對於民主價值的重視。

2014年3月19日，占據立法院的「反黑箱服貿」學生高喊退回服貿、捍衛民主。（中央社檔案照片）

經濟民主連合智庫召集人賴中強回憶就讀大學一年級時，曾於電視、收音機中聽到中共軍隊對中國民眾開槍的槍聲，對於接近屠殺的鎮壓行動感到相當震撼，更讓他相信民主自由的可貴，並極力透過參與太陽花學運等社運積極捍衛台灣的民主體制，採取行動對抗中國的霸權輸出。

他表示，不管是太陽花運動或是這次的青鳥行動，眾多學生、民眾、公民團體站出來，很重要的一個因素就是民主危機，這件事情的本質是因為中國帝國主義的霸權擴張，中國想擁有台灣主權，而且更想干涉介入台灣的民主，「有壓迫必有反抗」，當中國霸權擴張是要干涉台灣民主運作體制時，自然會有反抗的聲音及力量出現。

今天是六四35週年，經濟民主連合智庫召集人賴中強表示，台灣聲援中國、香港的民主運動，更加證明台灣是站在普世人權的這一邊。中央社記者謝怡璇攝 113年6月4日

他進一步強調，台灣須堅持民主價值、尋求國際奧援，才可以在惡鄰旁邊站穩生存的腳步，也因為如此台灣更應該堅持民主、人權價值，以獲得更多的支持。台灣聲援中國、香港的民主運動，更加證明台灣是站在普世人權的這一邊，也讓更多國家願意支持台灣的民主，協助對抗中國施加於台灣的壓力。

318運動議場幹部黃燕茹從參與過太陽花運動的經驗來看中國六四，他認為六四與太陽花運動存在最本質的差異為中國人民沒有工具撼動政權，但台灣可以從其他管道展現民主價值。

黃燕茹表示，六四面對的是軍事力量，太陽花運動是警察力量鎮壓。台灣可以從罷免、自身參政、NGO單位去鑽研論述、遊說國會等方式展現民主價值，中國連民主的參選制度都沒有，對於國家治理提出一點質疑的空間都非常小，對抗中共的抗爭者背負的壓力跟坎坷程度都更加危險。

318運動議場幹部黃燕茹認為，中國長期禁止民間談論六四運動，代表著中共政權伴隨的血腥、噤聲效應持續存在，中共威權勢力仍蔓延至今。中央社記者謝怡璇攝 113年6月4日

他更提到，中國長期禁止民間談論六四，中共官員認為這些殺戮不會被記住、發現，成為中國政權下始終無法公開談論的事情，也代表著中共政權伴隨的血腥、噤聲的效應持續存在，中共威權勢力仍在六四後持續蔓延民間至今。

太陽花運動期間，當時德國留學生吳秉宥在海外參與聲援，曾以中國民運人士王丹在六四被捕後所寫的新詩「沒有煙抽的日子」當作海外聲援太陽花運動的音樂表演曲目之一。他表示，當時的自己覺得與六四有很深的連結，除了文化相近的因素外，更敬佩六四追求民主價值的精神，所以希望透過歌曲讓海外人士了解台灣太陽花運動追求的民主價值，並同時悼念六四過去追求民主所發生的悲劇。

他認為，在全球化的影響下，再加上中國地理位置與台灣相近，台灣容易接收到關於中國的資訊，雖然在中國紀念六四的活動都被噤聲，但他強調「中國人會忘記，但台灣會記得」，每場社會運動都是獨一無二的，包含六四，就算中國沒有紀念也會在全球的歷史上被記下一筆。（編輯：朱建陵/唐佩君）1130604