六四35週年6 / 學者：紀念六四超越統獨 關注中國對和平造成威脅

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在35週年的時刻回望六四，台灣一如既往，統派、獨派、維持現狀派，野百合、太陽花、青鳥行動參與者，各有不同視角。香港則是繞了一圈，起初將之列為民主回歸的一環，及至香港民主無望，一度退化為「與我何干」，如今仍在轉變中......

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（中央社記者唐佩君台北4日電）今天是中國「六四」35週年，專家學者們表示，數十年過去，談論此事已須擴大視野，關注中國強權擴張對和平的威脅，此時紀念六四凸顯台灣身為國際性的公民運動基地重要性，彰顯守護人權與民主價值的核心價值。

華人民主書院協會長年舉辦六四紀念活動，其常務理事曾建元接受中央社訪問表示，六四35週年之際，全球愈來愈關注中共強權擴張問題，紀念六四，已經超越統獨觀念，是國際性議題。

其中首當其衝的就是台灣人民，例如最近中共解放軍在總統賴清德一上任就發動軍事演習，因此透過紀念六四活動，正是示警台灣社會要居安思危；不管從人權及國安角度，提醒印太地區的和平及經濟，都會受到中共擴張的影響。

六四35週年，華人民主書院協會常務理事曾建元表示，全球愈來愈關注中共強權擴張問題，紀念六四，已經超越統獨觀念，是國際性議題。（中央社檔案照片）

他認為有必要透過更多資訊提醒年輕人，如今六四象徵的中國民主化、對台灣及國際的關係，事實上是以台灣為基地的國際性的公民運動，關注「六四」，就是維護人類普世價值的責任。也希望賴總統針對「六四」要勇於表態，能以中華民國總統的身分發言，對台灣的角色、責任及能力破題，這才會讓台灣在區域安全議題中，有新的高度。

長期參與六四紀念活動的駐德國代表謝志偉對中央社表示，1989年的六四，當時的學運人士王丹，魏京生，如今還流亡海外，繼續為中國的自由、民主努力，相較台灣1990年野百合學運人士，林佳龍現在是外交部長、范雲是立法委員，證明在華人的自由民主運動之中，台灣遙遙走在前面，成為典範。

謝志偉指出，近年香港發生反送中事件，各個種族都會在德國一起悼念「不忘前人」，大家有責任跟義務，把民主火種傳承下去，抵禦中共洗腦，當前在中國六四還是禁忌，民間甚至還須以「5月35日」代替。

他認為，談論六四35週年，從當年中國內部極權統治一事，現在已經跳脫並擴大至國際議題，包括中國對台灣、對國際的威脅。其中中共對台灣滲透，反撲的力量，從來沒有斷過，雖然台灣的自由民主化已經開花，但還沒有結果，或者有結成的果實但須小心風吹雨打，但只要人民站出來，那麼可以逆轉破壞台灣民主化的各種惡毒手段。

中研院社會學研究所研究員吳介民則表示，回顧六四鎮壓，中國改革之路破滅，中共牢牢抓緊政權。從地緣政治角度來看，中國當時走上了一條不同於前蘇聯的道路；東歐國家因蘇聯解體而獲得獨立和民主，但中國周邊非漢族民族仍在中共極權掌控下，連香港也被「內地化」、「安全化」，目前又升高武力兼併台灣的威脅。對照中俄，35年後，俄羅斯在總統蒲亭（Vladimir Putin）長期掌政下，入侵烏克蘭，威脅周邊國家，又繞回類似於中國與周邊的地緣情勢。

今天，習近平對台灣主權聲索採用的血緣民族主義修辭，和蒲亭對烏克蘭的用語高度雷同，可見中俄這兩個未曾解體的老帝國仍在使用反民主、前現代的政治文法在進行統治。

吳介民強調，台灣人民需要看清楚，台灣面對的是一個勢力擴大中的中華帝國，它對台灣的主權聲索是終極目標。長期而言，中國民主化有助於兩岸政治對話、降低敵對，但要真正達到中華帝國與周邊的平等與和平相處，恐怕充滿不確定性，除非這個古老帝國經過徹底的現代性改造。（編輯：朱建陵）1130604

中研院社會學研究所研究員吳介民表示，回顧六四鎮壓，中國改革之路破滅，中共牢牢抓緊政權。台灣人民要看清楚面對的是一個勢力擴大中的中華帝國，它對台灣的主權聲索是終極目標。 （中央社檔案照片）