六四35週年5 / 藍營紀念六四盼中共正視歷史 藉此改善兩岸關係

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在35週年的時刻回望六四，台灣一如既往，統派、獨派、維持現狀派，野百合、太陽花、青鳥行動參與者，各有不同視角。香港則是繞了一圈，起初將之列為民主回歸的一環，及至香港民主無望，一度退化為「與我何干」，如今仍在轉變中......

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（中央社記者吳柏緯台北4日電）六四天安門事件至今已35年，過去紀念六四時曾瀰漫的「反共」色彩早已逐漸消失。對於現在的泛藍陣營來說，藉由紀念六四呼籲中國大陸正視歷史，成為了當前改善兩岸關係的道路之一。

每一年6月4日，前總統馬英九都會在臉書（Facebook）等社群發文悼念六四，並且向中國大陸喊話應該正視歷史，才有助於改善兩岸的關係。此外，過去更曾提出「六四不平反，統一不能談」這樣的說法，做為面對六四事件的態度。

馬英九基金會執行長蕭旭岑接受中央社訪問時提到，六四是對兩岸影響很大的一個重大事件」「馬前總統多次呼籲大陸，應正視六四事件的歷史，重新審視並平反，站在著眼大局的角度，會是一個有益於大陸、有益於兩岸關係，有益於中華民族未來發展的事」。

蕭旭岑認為，隨著時間流逝，兩岸關係變化，中國大陸越來越有自信，更應面對歷史、承擔責任，真正拉近兩岸人民的距離。而且中國國家主席習近平曾明確指出要「加強人權法治保障」，現在大陸有更成熟的條件與寬廣的空間，可以來重新處理此一歷史。

他說，持續悼念六四的重要目的是「不能忘卻中國曾有過那段歷史，兩岸的中國人才能走出歷史困局，邁向真正和解」。

華人民主書院協會等民團2023年在台北中正紀念堂前廣場舉辦「六四34週年悼念晚會」，現場以燭光排字8964，傳達悼念之意。（中央社檔案照片）

六四事件發生在35年前，如今在台灣紀念六四的活動中卻能看到許多年輕的身影，參與紀念發生在他們出生之前的事件並反思其中的含意。過去數年，國民黨青年團時常在六四前夕發起悼念與紀念活動，而且許多參與其中的人，都不滿35歲。

曾經擔任國民黨青年團總團長，現任國民黨副發言人康晉瑜就是一個「六四後」，過去在擔任總團長任內也曾籌辦紀念六四的相關活動。他告訴中央社記者，國民黨青年團向來有「紀念六四的傳統」，過去曾數度舉行相關活動。

此外，康晉瑜也提到，過去曾和同學一起在學校籌辦紀念六四的活動，邀請各黨派、不同立場的年輕人共同談論六四。

他說，在國民黨的立場，國民黨創立了中華民國，而中華民國追求的是自由民主，最高的目標則是追求華人世界都能向著自由民主的方向前進。因此即便是年輕的黨員，也應該抱持這樣的目標，將自由民主的價值推廣到中國大陸。

他說，六四事件顯示了中國大陸曾經有那麼一刻離「自由化」相當靠近。對於年輕世代而言，或許對於中國大陸這一片土地的情感並沒有那麼深，然而對於自由民主則有所堅持。

康晉瑜也提到，在台灣紀念六四顯示出台灣是一個多元的社會，也是自由民主的展現，同時也是向世界表達「台灣是華人世界裡還記得這件事的地方」，此外，這也是一個對比「台灣可以面對自己的過去，但中國大陸做不到」。因此藉著紀念也呼籲中國大陸「正視自己的歷史傷口」。

向來主張和平統一的時事評論員王炳忠過去也曾多次在6月4日當天，在個人的Facebook頁面發表相關文章，談論這段歷史。他接受中央社訪問指出，六四發生後，發起紀念主要是國民黨，當時的訴求是「希望中華民族越來越好，民主化、現代化」。

王炳忠說，「當年追求中華民族復興，越來越好，如今中國大陸已經走向了這條道路。」西方的民主制度是不是適合中國的發展，這幾年也不斷的被討論。他認為，目前為止，沒有人能夠保證如果當時走往不同方向，中國大陸經濟政治制度是否能夠如今天這樣，至少是走向基本小康的社會。（編輯：朱建陵/唐佩君）1130604

國民黨副發言人康晉瑜說，在台灣紀念六四顯示出台灣是一個多元的社會，也是自由民主的展現，同時也是向世界表達「台灣是華人世界裡還記得這件事的地方」。中央社記者吳柏緯攝 113年6月4日