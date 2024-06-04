六四35週年 香港藝術家空中比劃六四被捕後獲釋

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（中央社台北4日電）今天是「六四」35週年，香港加強部署警力，3日一名藝術家在街頭沈默地在空中比劃數字「八九六四」，遭大批警察逮捕，調查後則獲准離開。

香港明報報導，香港警方3日在銅鑼灣一帶部署，以往舉行六四燭光集會的維多利亞公園主要路口均有警員站崗，附近還有全副裝備的反恐特勤隊及「劍齒虎」裝甲車在場戒備。

報導指出，藝術家陳式森昨晚9時許到銅鑼灣駱克道，做出多個手勢，包括祭酒、舉杯、向天舉起手指等，並用手比劃近似「八九六四」（中共在1989年天安門廣場鎮壓北京民主示威者），全程未發言。大批警員隨即包圍陳式森，並搜查其隨身物品，然後將他帶上警車。

美國之音報導，香港人受到當局限制，抑制了曾經大規模舉行的紀念天安門鎮壓的守夜活動。如今，2020年在實施國家安全法的壓力下，紀念天安門鎮壓的燭光晚會活動已經消失，目前只剩下倫敦和台北等城市在6月4日週年紀念日上留下了深刻的記憶。

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另香港一間由前民主派區議員經營的獨立書店，因在櫥窗上貼上被認為是六四暗語的35/5大標語，而有數名軍裝警員在書店外站崗，甚至紀錄出入人士的身分證資料。

香港國安處3日再以基本法23條涉嫌煽動拘捕一名62歲男子，據了解是前支聯會副主席鄒幸彤的舅父，同案被捕人數增至8人。有前民主派立法會議員批評當局做法荒謬，質疑長此下去難以令香港復常。（編輯：唐佩君/廖文綺）1130604