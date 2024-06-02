移台港人不想歷史被遺忘 藉繪本記載維園六四燭光

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（中央社台北2日電）每年初夏某個晚上，這個城市的人紛紛走進大公園，燃點小燭光，告訴世人不要遺忘。人群中一位戴粗黑框眼鏡的女孩，意志特別堅定。這是移台港人丁南橋策劃的繪本「小燭光」，講述港人在維園悼念六四的歷史，希望大家心中的燭光不滅。

「小燭光」企畫人丁南橋向中央社說，香港很多歷史正逐漸被改寫，於是與朋友構思出版人物傳記，記載一些對香港不離不棄的人，包括前支聯會副主席鄒幸彤等。後來反覆商討後，決定以繪本形式出版。說起身陷囹圄的鄒幸彤，令人聯想起六四燭光晚會，而燭光也成為這繪本的主角。

繪本描述從前一個城市的人，自由自在地生活。每年夏天總有一個晚上，他們會到大公園，以小燭光悼念遠方為追求民主自由的犧牲者，不讓歷史被遺忘。悼念晚會持續了30多年，直至這個城市出現巨變，大公園的燭光也消失了。

繪本沒有提到今天被視為敏感的數字和口號，也沒有聲嘶力竭，流露著是一份溫柔的初心。

丁南橋說，這是因為繪本的對象是兒童，希望保存最純真的燭光，「是初衷，是人與人之間的同理心，不論你是什麼種族、膚色，都有追求民主、自由、公義、平等的渴望，這是普世價值。」

書中臉圓圓、戴粗框黑色眼鏡，留著厚厚瀏海遮掩額頭的小女孩，正是鄒幸彤。失自由後的她，並沒氣餒。

丁南橋說，維園的燭光是港人的堅持，縱使在時代的巨輪下曾經受到質疑，但到最後，大家還是回到這裡，「一支小燭光很微弱，當很多小燭光聚集在一起，就能夠帶來光明」。

丁南橋自己多年來堅持悼念六四。在香港土生土長的他，1989年正在美國教書，1992年底回港，在香港大學數學系任教，1993年開始參加維園六四晚會。

他記得有一年六四的月亮很圓，小燭光像向月亮傳話；也有一年六四突然下著滂沱大雨，大家急忙打開雨傘，保護手中的小燭光。

從香港大學退休後，丁南橋於2016年接任香港獨立出版社「進一步多媒體」社長一職，曾經出版因「占中」入獄的陳健民撰寫的「陳健民獄中書簡」，以及正在還押的香港泛民主派初選案被告之一戴耀廷撰寫的「愛與和平－未完的抗爭之旅」等。

有27年歷史的「進一步多媒體」今年5月宣布結業，當時丁南橋在出版社官方臉書寫道，「由於在香港再難出版我們理想中的書」而決定結業。

丁南橋向中央社說，這幾年世界轉變很快，包括香港翻天覆地的變化，令他驚覺擁有的東西，可以在一夜間失去，「所以人必須守著善、對抗惡」，希望大家心中的燭光沒有熄滅，「給自己一種堅持、慰藉。」

自從2020年移民來台灣後，丁南橋沒有返回香港，希望在台灣這片自由的土地，繼續堅持自己的信念，更感恩今年能與台灣出版社、台灣畫家及香港作家合作出版「小燭光」，延續那份燭光，不被熄滅，也記下歷史，不被篡改。（編輯:唐佩君）1130602

繪本「小燭光」企畫人丁南橋說，繪本其中一張他最喜歡的圖畫，描述小燭光向天上的月亮傳話。中央社 113年6月2日