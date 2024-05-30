香港禁六四舞台劇 「5月35日」英文版將於倫敦首演

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（中央社台北30日電）「六四事件」35週年將屆，因為無法再於香港上演的紀念六四舞台劇「5月35日」，「六四舞台」創辦人列明慧將於倫敦首演6場英文版，盼望藉此連結世界各地同樣爭公義、自由和人權的鬥士。

自由亞洲電台（RFA）29日報導，列明慧2009年創立六四舞台並創作多齣舞台劇，又巡迴香港各級學校，薪火相傳六四真相和學運精神。

然而，「港區國安法」與落實香港「基本法」第23條立法的「維護國家安全條例」相繼生效，香港政治氛圍丕變，港府更首度藉第23條，拘捕正坐監的列明慧好友、前香港支聯副主席鄒幸彤等人，遑論公演紀念六四舞台劇。

不過列明慧仍籌劃在英國倫敦首演6場「5月35日」英文版，這是六四舞台紀念六四30週年的力作，劇情是一對北京老夫婦臨終之際，期盼到天安門廣場，祭拜30年前因投身六四民運而喪命的兒子。

「5月35日」2019年5月底在香港首度公演，正是「反送中」抗爭爆發前夕，之後的香港，任誰都料想不到，港府官員連「六四」都不敢提，改口稱「敏感日子」。

儘管局勢如此艱困，列明慧表示，過去5年支撐陪伴她克服一個又一個難關，堅持悼念六四的力量，源自於「5月35日」的一句台詞：「我的兒子曾經爭取過，雖然沒有成功，但他曾經爭取過。」

「每一次說這句話，對白到那裡的時候，我都會覺得汗毛直豎，覺得很觸動我。雖然過去我們一直爭取香港的民主，也爭取平反六四。」她說。

港府2021年藉口違反港區國安法，相繼逮捕因為支持六四而成立的香港支聯會骨幹成員，六四紀念館也被迫休館，列明慧無奈而解散六四舞台。

她帶著「5月35日」的版權來到英國，並於2022年和2023年分別授權日本與台灣的劇團，上演「5月35日」的日文版和中文版。

但是親自製作「5月35日」英文版舞台劇是她的心願，時值六四35週年，一度被解散的六四舞台在英國重生，促成全新的「5月35日」英文版在倫敦全球首演。

列明慧說：「如何把香港人的這種堅持告訴世界？我覺得透過不同的語言會更好。正因我們誕生在一個如此不平凡的時代，我覺得我們做這個戲的時候，不能避免要說香港的故事。」

這次在倫敦的6場演出，大部分門票已售罄。列明慧說，如果反應理想，不排除在英國上演粵語版，但「5月35日」從英文版的首演再出發，那是列明慧耗費半年時間克服重重困難所換來的。

列明慧首先面臨的難題就是「找誰來演」，因根據港區國安法和香港基本法第23條，劇組必須明確告知參與遴選的演員，他們可能得面對的政治風險。

「有人在參與遴選的途中覺得未必合適，也有人被選中後基於政治風險，決定不再參與。所以花了很多時間確認演員，以至現在我們3位主要的演員，他們都是英國人，但都決定不用真名做演出。都不知道風險可以有多無遠弗屆，」列明慧說。

英文版「5月35日」導演是英國籍的皮爾斯（Kim Pearce），她曾執導和六四及香港社運相關的劇碼。皮爾斯不僅幫劇組使「5月35日」的劇本在地化，更協助向英格蘭藝術委員會（Arts Council England）申請補助。

再加上國際特赦組織（Amnesty International）英國分部贊助及票房收入，列明慧希望收支平衡不透支。

報導指出，「5月35日」英文版不僅獲得當地劇場界的支持，無數移民至英國的港人也化身義工默默付出，包辦所有劇組台前幕後的所需，更是「5月35日」英文版在英國終於搬上舞台的無名英雄。

製作經理阿GU就是其中之一。她在5月初臨急受命，接替突然退出的前製作經理，短短20幾天內處理整個製作的大小事，並以「瘋狂」形容這段經歷。但她仍堅持，這次的首演非常重要，不容任何閃失。

阿GU表示：「希望聲音可以傳到更多本地人，可以讓他們反思，可以再宣揚得更廣，可以連結更多人，知道我們正一起面對一些很嚴峻的問題。」

她說：「現在很多本地人未必覺得六四和香港抗爭和他們有很大的關係，可能是一個看外國新聞的心態，但其實不是。」（編劇：曹宇帆/楊昇儒）1130530