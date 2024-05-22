英國跨黨派議員：政府應考慮關閉香港經貿辦

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（中央社記者陳韻聿倫敦22日專電）香港駐倫敦經濟貿易辦事處疑涉入在英國對異議人士實施監控和跨境鎮壓，今天有7位跨黨派英國國會議員發布聯合聲明，指出若經貿辦人員的行動已逾越正當經貿業務範圍，英國政府應考慮關閉經貿辦。

保守黨籍梅爾（Catherine Meyer）女爵、無黨籍艾爾頓（David Alton）男爵、綠黨籍班奈特（Natalie Bennett）女爵等上議院議員，以及自由民主黨（Liberal Democrats）內政事務發言人卡麥可（Alistair Carmichael）、工黨籍韓密爾頓（Fabian Hamilton）等下議院議員，總計7位英國國會議員參與總部在華府的香港民主委員會（Hong Kong Democracy Council, HKDC）發起協調的聲明連署。

聲明呼籲英國政府檢討香港駐倫敦經濟貿易辦事處（HKETO）享有的地位和特權，修改英國「1996年香港經濟貿易辦事處法」。

聲明強調，HKETO的設立宗旨是推進香港的經濟和貿易利益。若HKETO人員成為跨境鎮壓幫凶、行為逾越正當合法的經貿業務職權範圍，則英國政府應考慮關閉HKETO。

根據英國「1996年香港經濟貿易辦事處法」，HKETO享有多項特權和豁免權，包括免稅優惠，待遇與「1963年維也納領事關係公約」賦予的權利近似。

HKETO前身為英屬時期香港政府駐倫敦辦事處，目前掌理香港特別行政區與英國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、拉脫維亞、立陶宛、挪威、俄羅斯和瑞典的經貿投資和文化事務。在歐洲地區，港府另在布魯塞爾、日內瓦及柏林設有HKETO。

流亡英國、遭港府通緝的前香港區議會議員劉珈汶（Carmen Lau）參與執行HKDC的國際倡議計畫。

她今天接受中央社採訪時說，這是首次有英國國會議員明確要求政府考慮關閉HKETO。儘管港人社群持續有關閉HKETO的呼聲，HKETO議題以往未獲國會關注，英國政府迄今也未對是否檢討HKETO地位正式表達立場。

今年5月初，袁松彪（Chung Biu Yuen，又名Billy Yuen）、衞志良（Chi Leung Wai，又名Peter Wai，音譯）、崔克特（Matthew Trickett）等3人因為涉嫌違反英國「國家安全法」，非法為香港情報機關從事監控、資訊蒐集等活動，遭警方逮捕，並於13日首次出庭應訊，引發英國媒體關注。

根據起訴資料，袁松彪是退休港警、HKETO行政經理，衞志良是英國邊境部隊（Border Force）成員，崔克特則是英國內政部移民管理警察，曾於海軍陸戰隊服役，也曾是邊境部隊成員。英國警方21日證實，崔克特已於19日下午在住家所在地區公園身亡，目前暫定調「死因不明」，將擇日驗屍。

袁松彪和衞志良皆具中、英雙重國籍。根據起訴資料，袁松彪曾向衞志良和崔克特交辦監控、資訊蒐集、強闖民宅等任務，主要下手目標顯然是旅英港人社群。銀行交易資料顯示，衞志良和崔克特執行任務所獲酬勞可直接上溯至HKETO。HKETO也是衞志良所成立保全公司的客戶。

衞志良和崔克特監控的對象包括流亡英國的香港異議人士羅冠聰（Nathan Law）、劉祖迪（Finn Lau）、蒙兆達。去年7月，香港警方以涉嫌違反「港區國安法」為由，宣布通緝8名海外港人，並懸賞100萬港幣（約新台幣410萬元），羅冠聰等3人即名列其中。

劉珈汶今天告訴中央社，在HKETO遭指疑似涉入外國干預和跨境鎮壓前，旅英港人社群即盛傳HKETO對港人實施監控，如今相關人士遭起訴，相當於為港人提供更多經英國官方「認證」的理解線索。

劉珈汶說，即便沒有HKETO，中國也有大使館、領事館、孔子學院、地下警察站等管道，可監控、恫嚇中共企圖壓迫的群體或個人，對象當然不僅限於港人，「很有可能也包括台灣人」。

卡麥可指出，英國「1996年香港經濟貿易辦事處法」的實施前提是香港持續享有1984年「中英聯合聲明」承諾的高度自治，但有鑑於香港自治過去5年急速崩壞，英國有必要檢討HKETO的地位。（編輯：韋樞）1130522