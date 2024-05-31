周守仁主教撰文暗示六四事件始終是傷痛

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（中央社記者張謙香港31日電）天主教香港教區主教周守仁樞機近日在教報撰文，提及「35年前發生在首都那場耗人生命的事件」，又指事件「始終是一個傷痛處」；儘管他沒有明確指出是何事，但顯然是指1989年在北京發生的「六四事件」。

最新一期公教報昨天發行，當中刊登了周守仁的一篇文章，題目是「『眾裡尋祂』就是每年這時期…」。

他在文中表示：「我們再次臨近每年這個時期。我想說的會帶來悲傷與希望、與三十五年前發生在首都那場耗人生命的事件同時並存。無論一些人多希望那次事件會告一段落，但它仍然令很多人不安。」

他說：「三十五年前的事在我們內心某處留下了深深的創傷，儘管它已經被掩蓋或已結痂。它始終是一個傷痛處，仍需要適當的處理以作治療。」

周守仁同時說：「健康的生活不應被黑暗空間裏的悲傷和怨恨所纏擾。」然而，「這不是說我能夠忘記那天晚上和接下來多個星期所看到的、以及深深所感受到的一切」。

他說：「雖然記憶再沒有那麼清晰，但內心的感覺仍然存在，尤其是到了每年的這個時期。」

但他說：「我的信仰觸動我要原諒任何人與任何事。也許正是透過寬恕，各方才能擺脫相互指摘和『我永遠不會寬恕』這痛苦的思維。其實，有了寬恕，修和與治癒也才有可能實現。」

他指出，寬恕不代表忘記，但它能夠提供一個先決條件，「讓我們內心得享自由、讓所有人得享一個更光明的未來」。

下月4日是「六四事件」35週年。（編輯：曹宇帆）1130531