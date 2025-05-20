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六四36週年紀念攝影展 將歷史修復延續下去

2025/5/20 14:27
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（中央社記者陳鎧妤台北20日電）今年是六四天安門事件36週年，華人民主書院舉辦「金繼－他們碎裂，我們承繼」人權攝影展，象徵民主與自由經歷壓迫、破碎後能重新修復與延續；影展將六四與太陽花學運等抗爭影像，以金漆修補聯結起來，印證台灣守護民主自由。

1989年，中國天安門廣場上對民主的期待遭到鎮壓，瞬間跌入無盡的沉寂，這些畫面刻進無數人的腦海中。當年以中國政法大學講師身分，在天安門廣場擔任「特別糾察隊領隊」維持秩序的吳仁華，見證者這場鎮壓。

吳仁華在「金繼-他們碎裂，我們承繼」攝影展記者會表示，36年後仍然要紀念六四，因為六四是重大的人權災難事件，真相一直被掩蓋，受難者及死難者沒有得到公平的評價。

他說，在中國，六四是被嚴密封殺的話題，所有公開及私下紀念活動也消失了，包括曾是規模最大的香港維多利亞公園六四獨光晚會。在台灣舉辦紀念活動變得更重要，能展示民主台灣的價值。

吳仁華引述捷克作家米蘭．昆德拉（Milan Kundera）的名句：「人類對抗強權的鬥爭，就是遺忘與記憶的鬥爭」，今天仍堅持紀念六四，也是對強權抗爭的一種反思。

今年華人民主書院紀念六四的攝影展以「金繼（Kintsugi）」的意象出發。金繼是一種日本傳統修補工藝，策展人K.C.Lai表示，這場攝影展是一場記憶的縫合，以「金繼」作為隱喻，不只是修補的工藝，更是一種外來、卻在台灣落地生根的文化象徵。

K.C.Lai表示，透過溫柔而堅定的方式，把來自中國或台灣等的歷史碎片修復，不只是承接歷史，更是讓碎片成為重生的養分，讓記憶轉化為行動的力量。

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華人民主書院協會常務理事曾建元表示，將六四與太陽花學運等抗爭影像連繫起來，展示出公民社會面對國家暴力時，對真理及民主的追求是一致的。他希望讓參觀者共同見證與反思民主自由精神的韌性，理解台灣如何以更堅韌的姿態，繼續為民主與自由前行。

攝影展正在中正紀念堂中央通廊舉行。（編輯：周慧盈）1140520

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