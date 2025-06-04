徐漢光為支聯會坐牢數月 稱如此年代已是萬幸

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（中央社記者陳鎧妤台北4日電）香港支聯會有32年歷史，徐漢光擔任常委近31年。為了捍衛支聯會，他被控違反國安法，承受牢獄之災。他說，自己已是萬幸，「在這個年代，這麼多人被捕，刑期這麼長，我只坐牢4個半月不算什麼」。

76歲的退休教師徐漢光半生參與社會運動。年輕時在新加坡讀書，已積極參與學生會事務及社運，曾因新加坡政府的追捕而逃亡到馬來西亞。

1989年5月香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）成立，他希望可以為國家為社會做事，加上創辦人司徒華的感召力，他加入了支聯會。他曾任支聯會常委近31年，直至支聯會於2021年被迫解散。1994年香港民主黨成立，徐漢光入黨，成為中委及司庫多年。

今年「六四」紀念日前，身在英國的徐漢光接受中央社視訊訪問，侃侃而談過去數年由被捕、審訊、罪成、坐牢到上訴的心路歷程，一紓心中悶氣。

徐漢光說，香港國安法實施後，支聯會不肯解散，他已有心理準備要付出代價。他預料不到的，是這麼快便被捕，而且被捕原因是支聯會被指為「外國代理人」。

2021年8月，香港警方國安處指有合理理由相信支聯會是「外國代理人」，要求多名支聯會常委交出包括支聯會由成立起所有職員資料、自2014年起在港舉辦活動資料，及境外共同組織者資料等。

前支聯會副主席鄒幸彤、前常委徐漢光及鄧岳君等人否認支聯會是「外國代理人」，拒絕交出資料，2021年9月被捕及被起訴違反國安法的實施細則。同月支聯會宣布解散。

2023年，經過審訊後3人被法院判罪名成立，判囚4.5個月，徐漢光與鄧岳君獲准保釋等候上訴。3人其後提出上訴，2024年高等法院判上訴敗訴，徐及鄧被即時監禁。之後3人再上訴至終審法院，今年3月終審法院判上訴勝訴，撤銷定罪及刑期。

徐漢光說，當初估計終極上訴的勝訴機會只有5成，仍堅持上訴，「是悲哀之中僅有的掙扎」。

「當時的選擇不多，可以因為絕望而不再上訴；也可以選擇繼續上訴，被壓迫時反抗，也是一種意義，一種精神」，徐漢光說。為應付龐大的律師費，他賣掉房子。

在終審法院判上訴勝訴前，徐漢光與鄧岳君已經出獄。徐漢光說，「在這個年代，這麼多人被捕，刑期這麼長，我只坐牢4個半月不算什麼」。

鄒幸彤因被控違反國安法下的煽動顛覆國家政權罪，迄今已被還押超過3年，也因其他案件被法院判罪成及監禁。

回望過去數年，徐漢光笑說，自己很樂觀，如常生活，包括到法庭旁聽香港泛民初選案的審訊，但總有一股悶氣、鬱結在心中，「自己一生的興趣都是在群體中，希望辦好支聯會，讓大家不要忘記六四，也為公共事務發聲」。但他有案在身加上近年香港的低氣壓，令他什麼也做不到。

為了紓解中心的悶氣，今年初徐漢光到英國。終審法院頒下判決的時間是英國凌晨2至3時，他正在睡覺，突然接到香港朋友來電告知勝訴的消息，他掛掉電話後，繼續倒頭大睡。

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記者對此反應感到愕然，徐漢光哈哈笑數聲說：「（難道）要開香檳慶祝？」他說，「最重要是歷史不可以寫下:『法庭根據各種有效證據，證明支聯會是外國代理人』。」

現在徐漢光最掛念是仍在獄中的好友。對於會不會回香港，他表示，他在香港土生土長，「有機會一定會回去」。（編輯:張淑伶）1140604