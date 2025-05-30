香港泛民集體顛覆政權案 岑子杰等4人刑滿出獄

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（中央社記者張謙香港30日電）香港45名泛民主派人士因為觸犯國安法而入獄，繼前立法會議員毛孟靜等4人上月底刑滿出獄後，今天再有前民間人權陣線召集人岑子杰等4人出獄。

綜合本地電子媒體的報導，岑子杰等4人被囚禁在不同監獄，今天清晨左右，各人刑滿出獄，其他3人是前區議員譚凱邦、黃百羽及李嘉達。

上月29日，同案首批4人刑滿出獄，除了毛孟靜，其他3人是前立法會議員譚文豪、郭家麒和范國威。他們被判刑4年2個月，是刑期最短的一批。

45名泛民人士被控串謀顛覆國家政權罪名成立，去年11月被判刑，被視為主謀的前香港大學法律學院副教授戴耀廷獲刑10年，為各人之中最重，前眾志秘書長黃之鋒則被判4年8個月。

其他被告刑期在4年多至7年多之間。

在這起被稱為「35+初選」的案件中，泛民陣營許多菁英都成為被告，案件由高等法院審理。

在此之前，大部分被告已被扣押一段時間，最長的有3年8個月；扣除被扣押時間，多人可以提前出獄。

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「35+初選」計畫由戴耀廷提出。2020年7月11至12日，在泛民組織民主動力的主導下，泛民一連兩天舉行立法會選舉初選，由選民參與投票，目的是選出參加同年9月的立法會選舉（後因COVID-19疫情延後一年）泛民代表，並爭取在立法會選舉取得過半數（35以上）議席，以便無差別地否決政府一切財政議案，最終迫使行政長官辭職、政府停擺。

香港國安法規定，任何人組織、策劃、實施或者參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為之一的，即屬於顛覆國家政權罪。（編輯：周慧盈）1140530