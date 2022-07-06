忘記報稅還有救 財部：自動補報繳加息免罰

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財政部6日表示，若民眾忘記申報綜所稅，只要在未被檢舉或經稽徵機關調查前自動補報繳並加計利息，就可免罰。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北6日電）報稅季落幕，財政部表示，若民眾忘記申報綜所稅，只要在未被檢舉或經稽徵機關調查前，自動補報繳並加計利息，就可免罰；同時呼籲企業，若有漏報公、協會補助款等常見5大短報收入情形，也應儘速更正補報。

110年度所得稅結算申報在今年6月30日截止，據財政部財政資訊中心初步統計，申報綜合所得稅總件數644萬4043件，較去年度減少8245件，略減0.13%。

營利事業所得稅方面，總申報件數102萬6230件，較去年增加3萬5827件、成長3.62%；總自繳稅額達新台幣6857.92億元，創下新高，年成長49.3%。

財政部表示，報稅季雖已結束，但忘記進行申報結算的綜所稅納稅義務人，只要在未經檢舉或經稽徵機關調查前，自動補報繳並加計利息，就可免予處罰。

財政部指出，忘記報稅者可儘早向戶籍地國稅局辦理人工申報，至代收稅款金融機構以現金繳納，並繳交綜所稅結算申報書、繳款書證明聯及相關證明文件；同時，建議民眾前往國稅局前，先電洽問清楚應攜帶文件，避免多跑一趟。

財政部補充，若納稅義務人不便前往戶籍地國稅局，可就近在任一國稅局查調後，再將相關文件以郵寄方式，送至戶籍地國稅局。

此外，財政部台北國稅局提醒，營利事業也應適時檢視帳簿憑證及申報資料，若是有疏忽漏報所得情形，要儘速向轄區國稅局更正補報並補繳稅款，以免受罰。

針對部分企業未仔細檢視帳簿憑證，導致短漏報收入情形，台北國稅局盤點5大常見態樣，包含短漏報符合政府獎勵項目而取得的各項補助款；各類公會、協會、基金會等獎勵或補助款；金融機構利息；保險理賠；和結清已提撥的勞工退休準備金專戶及領回剩餘款收入。

台北國稅局舉例，甲公司在民國108年度，取得台北市某商業同業公會補助款31萬多元，該公司於當年度營所稅結算申報時，漏報這筆補助款收入，經國稅局查獲，除依法調整補稅外，並按所得稅法規定裁處罰鍰。

台北國稅局呼籲，營利事業在結算申報後，如果發現有短漏報所得情事，依稅捐稽徵法規定，在未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，應儘速主動補報補繳所漏稅額，可加息免罰。

自動補繳稅款利息加計方面，依稅捐稽徵法規定，納稅義務人自動補報並補繳所漏稅款，只要是未經檢舉，及未經稽徵機關或財政部指定調查人員進行調查的案件，各稅法所定關於逃漏稅之處罰一律免除。

至於補繳稅款，應自原繳納期限截止的次日起，至補繳之日止，就補繳的應納稅捐，依各年度1月1日郵政儲金1年期定期儲金固定利率，按日加計利息，一併稽徵，但免加徵滯納金。（編輯：趙蔚蘭）1110706