報稅季截止 營所稅破6800億刷新高

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報稅季落幕，財政部初步統計，營所稅達6857.92億元、增加49.3%，創新高。圖為工作人員穿著全套防護裝備，向民眾說明申報事項。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北1日電）報稅季落幕，財政部初步統計，申報總件數、繳稅金額與去年最終統計數比較，綜所稅申報件數微幅減少，稅收淨額增加逾新台幣300億元；營所稅則達6857.92億元、增加49.3%，創下新高紀錄。

110年度所得稅結算申報在今年6月30日截止，根據財政部財政資訊中心今天彙整受理申報案件初步統計，申報綜合所得稅總件數644萬4043件，較去年度的645萬2288件，減少8245件，略減0.13%。

財政部指出，綜所稅總自繳稅額達2259.95億元，含最低稅負申報稅額58.12億元，較去年的1902.08億元，增加357.87億元；減除退稅金額後，稅收淨額1725.04億元，比去年度1389.01億元，增加336.03億元、成長24.19%。

觀察申報方式，網路申報件數達464萬6742件，占總申報件數比率達72.11%，與去年相比，年成長10.26%；人工申報方面，則較去年大減44.49%。

不過財政部強調，目前還在結算申報統計階段，至於稅收淨額增加推估是屬經濟成長自然增加。

營利事業所得稅總申報件數102萬6230件，較去年99萬403件，增加3萬5827件、成長3.62%。

據統計，營所稅總自繳稅額達6857.92億元，創下新高，較去年度4593.49億元，增加2264.43億元、即49.3%。另外，境外電商申報營所稅件數114件，申報應納稅額16.56億元。

財政部指出，初步分析，營所稅申報件數成長率與去年約略相當；申報自繳稅額增加，主要是上市櫃公司110年度整體獲利較前一年度成長72.17%的挹注。（編輯：潘羿菁）1110701