陽明股東會通過分紅20億 每名員工約可拿116萬

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（中央社記者賴言曦台北27日電）陽明海運今天召開股東會，會中通過公司章程獲利提撥員工酬勞1%、約新台幣約20.20億元，以陽明員工約1710人估算，每人大概可領116萬元；另外也通過董事酬勞提撥8000萬元。

陽明海運今年終結10年無股利窘境，每股擬配發新台幣20元現金股利；董事長鄭貞茂今天在股東會回應小股東相關提問時表示，陽明希望每年都可以發放股利。

期間有小股東希望提高5元至10元股利，鄭貞茂回應，上市櫃公司中，「沒有人殖利率比我們更高」，希望股東給陽明機會，讓陽明增加投報率，「不要殺雞取卵」。

另有小股東提及增資議題，鄭貞茂表示，短期不會做現金增資及發行公司債，當前計畫先好好利用手上足夠的現金，鞏固本業，預期未來幾年本金方面無虞。

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除了增資建議，也有小股東希望減資，鄭貞茂對此回應，在他任內完全不會考慮減資動作，「除非萬不得已不會這樣做」，如果要照顧股東，應該實施庫藏股。

至於陽明海運造船進度方面；鄭貞茂回應，陽明一直都有船舶擴增計畫，目前自有船舶與租船的比例為1比2，未來會逐步提升自有船舶比重，且陽明不追求市占率，而是比毛利率，期盼永續經營，在市場持續保持獲利。（編輯：楊凱翔）1110527