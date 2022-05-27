長榮鋼6/10改選董事 ISS報告建議外資挺公司派

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（中央社記者賴言曦台北27日電）長榮經營權之爭關鍵一役長榮鋼股東會將於6月10日登場，屆時將改選7席董事，長榮兄弟兩派均有推派候選人；代理權顧問公司ISS近期出具報告表示，支持長榮鋼董事會推派的名單。

被視為長榮「哥哥派」的長榮鋼鐵回應中央社記者詢問時表示，謝謝ISS對公司經營的肯定，長榮鋼會繼續努力。

由長榮集團「弟弟派」主導的長榮國際回應中央社記者詢問時回覆，已得知這項消息，目前還在進行了解當中。

代理權顧問公司ISS（Institutional Shareholder Services）出具的報告，在外資圈極具影響力。而ISS近期出具報告書指出，支持長榮鋼鐵董事會推選出來的董事人選，支持的理由是這些候選人沒有已知疑慮。

至於長榮集團「弟弟派」提出的人選，ISS報告表示不支持，理由是認為其未能提供可以改革董事會令人信服的理由。

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目前「弟弟派」個人持股加上長榮國際，約可掌握長榮鋼33.59%股權；至於「哥哥派」則在其他股東支持下，持股也有33.05%。由於雙方持股相近，使得持股長榮鋼2%的外資成為這場經營權之爭的關鍵少數。

長榮鋼現任經營團隊被視為長榮「哥哥派」一方；董事會就6月10日4席董事、3席獨董改選的提名名單為林耿立、柯麗卿、長榮物流代表人張國華、維達開發（股）公司代表人李孟玲；獨立董事的部分，分別為華騰會計師事務所會計師李冠賢、雙榜法律事務所主持律師連元龍及大成台灣律師事務所律師蔣瑞琴。（編輯：黃國倫）1110527