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陽明股東會通過配息20元 經營以穩健布建為原則

2022/5/27 12:15
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（中央社記者賴言曦台北27日電）陽明海運今天召開股東會，董事長鄭貞茂表示，航運前景雖仍有不確定性，但預料在塞港短期難解等因素下，市場供給吃緊可能延續，陽明今年針對航線經營以「穩健布建」為原則。

陽明海運今天在股東會中通過每股配發新台幣20元現金股利；鄭貞茂透過致股東報告書表示，據海運研究機構Alphaliner最新預測，今年貨櫃航運需求成長率為5.9%，艙位供給成長率為4%，航運市場未來發展受COVID-19疫情影響仍存有不確定性。

鄭貞茂指出，由於新船交付有限，加上全球塞港與碼頭壅堵問題短期難以緩解，且隨著Omicron病例增加，運輸人力短缺再度加深供應鏈危機，市場供給吃緊狀況可望延續至今年；散裝市場也呈現需求大於供給，預期市場動能將延續。

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鄭貞茂表示，有鑒於全球對航運業環保議題日益重視，同時歐盟與美國等主要國家監管機構對於聯盟合作趨於嚴謹，產業整體仍充滿各項挑戰。

展望後市發展，鄭貞茂表示，為因應日益競爭的產業環境，陽明今年航線經營方針以穩健布建為原則，東西向航線因應全球碼頭及物流供應緊縮等因素進行航線微調；南北向還陷持續尋求南美、澳洲及西印擴艙機會；近洋線以穩健發展為重點，擴大與全球長線間的合作綜效。（編輯：張良知）1110527

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