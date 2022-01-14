陽明年終獎金上調至12個月 員工平均調薪4%

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（中央社記者蔡芃敏台北14日電）陽明海運今年年終將達12個月，再加上固定1個月春節獎金，合計13個月，同時全體員工平均將調薪4%；陽明指出，績效獎金發放依照內部規範辦理，也會視個人績效表現而定。

陽明今天召開董事會，會中討論年終獎金一案。雖然陽明具官股背景，不過決定加發5成獎金，共計12個月，再加上1個月固定年終獎金，合計發放13個月，另外也通過全體員工平均調薪約4%

媒體報導，除了年終獎金，陽明將再爭取發放中秋、端午獎金，預估員工可領獎金逾16個月；若加計年終、中秋與端午獎金，陽明員工有望領30個月以上獎金。

對此，陽明回應，績效獎金發放依照內部規範辦理，雖然設有獎金提撥上限，但陽明董事會支持獎金參考業界水準，進行適當調整，並強調，獎金幅度當依個人績效表現而定。

散裝航商慧洋今天發布新聞稿表示，受惠散裝航運市場爆發，海上運力供不應求，去年稅前盈餘新台幣82.81億元，每股稅前盈餘11.09元，獲利表現創下歷史新高；董事會通過年度獎金分配案，最高達12個月，核准平均調薪幅度約5%。

慧洋指出，獎金維持穩定發放政策，即便市況不佳時，最低仍配發4個月年終獎金。

展望後市，慧洋指出，目前海上運輸仍呈現供不應求，加上環保新規即將於2023年上路，預期散裝榮景將可延續。（編輯：張均懋）1110114