更多編輯台推薦新聞：
張清溪搭捷運昏倒送醫不治享壽74歲 被譽經濟學台大四人幫
生活

張清溪搭捷運昏倒送醫不治享壽74歲 被譽經濟學台大四人幫

除夕至初三出勤工資須加倍 春節期間薪資算法一次看
生活

除夕至初三出勤工資須加倍 春節期間薪資算法一次看

歐盟祭出首部防禦白皮書 團結應對俄中等國威脅
國際

歐盟祭出首部防禦白皮書 團結應對俄中等國威脅

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

陽明年終獎金上調至12個月 員工平均調薪4%

2022/1/14 19:04（1/14 19:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
陽明海運今年年終將達12個月，再加上固定1個月春節獎金，合計13個月，同時全體員工平均將調薪4%。（陽明提供）
陽明海運今年年終將達12個月，再加上固定1個月春節獎金，合計13個月，同時全體員工平均將調薪4%。（陽明提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）陽明海運今年年終將達12個月，再加上固定1個月春節獎金，合計13個月，同時全體員工平均將調薪4%；陽明指出，績效獎金發放依照內部規範辦理，也會視個人績效表現而定。

陽明今天召開董事會，會中討論年終獎金一案。雖然陽明具官股背景，不過決定加發5成獎金，共計12個月，再加上1個月固定年終獎金，合計發放13個月，另外也通過全體員工平均調薪約4%

媒體報導，除了年終獎金，陽明將再爭取發放中秋、端午獎金，預估員工可領獎金逾16個月；若加計年終、中秋與端午獎金，陽明員工有望領30個月以上獎金。

對此，陽明回應，績效獎金發放依照內部規範辦理，雖然設有獎金提撥上限，但陽明董事會支持獎金參考業界水準，進行適當調整，並強調，獎金幅度當依個人績效表現而定。

散裝航商慧洋今天發布新聞稿表示，受惠散裝航運市場爆發，海上運力供不應求，去年稅前盈餘新台幣82.81億元，每股稅前盈餘11.09元，獲利表現創下歷史新高；董事會通過年度獎金分配案，最高達12個月，核准平均調薪幅度約5%。

慧洋指出，獎金維持穩定發放政策，即便市況不佳時，最低仍配發4個月年終獎金。

展望後市，慧洋指出，目前海上運輸仍呈現供不應求，加上環保新規即將於2023年上路，預期散裝榮景將可延續。（編輯：張均懋）1110114

延伸閱讀
長榮海運獲利大爆發 傳年終獎金最高領40個月陽明年終獎金輸長榮 鄭貞茂：硬要比較只會造成對立缺櫃塞港造就航海王大驚奇 貨櫃三雄股價市值飆升
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族