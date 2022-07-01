欠稅大戶出爐 黃任中之子遺產稅19億元追稅期已過

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北1日電）財政部今天公布欠稅大戶名單，其中多為「熟面孔」。個人戶方面，已故股市聞人黃任中家族再度登榜，不過，其子黃若谷積欠遺產稅加計罰鍰逾新台幣19億元，但已不在榜上，官員表示，是執行、徵收期間已過所致。

財政部及各稅捐稽徵機關今天依規定公告重大欠稅案件，這次全國公告件數計957件，金額約970.21億元，與110年公告資料相較，件數增加2件、金額減少31.2億元。

欠稅案件的追稅期包含「徵收期」加「執行期」，2007年修法，明訂「執行期」最長10年，加上「徵收期」5年，換言之，前後最長可追稅15年，2007年3月6日後移送執行案件均適用。

財政部賦稅署官員表示，本次金額減少的原因，是2007年3月6日以後移送執行的部分案件，執行、徵收期間超過15年所致，其中就包含黃若谷案件。

國稅局自2010年開始，公布個人欠稅逾1000萬元、企業逾5000萬元的欠稅大戶名單。最新名單中，個人戶方面，黃任中以積欠綜合所得稅加計罰鍰總金額19.14億元居冠，其次是高雄黃承志家族欠綜所稅和遺產稅14.97億元，第3名是黃任中姐姐夏黃新平欠綜所稅12.48億元。

事實上，黃任中家族已「連霸」重大欠稅案件名單多年，他本人在電子產業發跡、投資金融、地產及股票，並在1995年出脫早年低價買進的遠東航空股票，資產暴增成為家喻戶曉的股市名人。

然而，黃任中在2004年過世，身上背負高達逾22億元欠稅，關鍵之一在於出售遠東航空股票過程，被國稅局認定有規避綜所稅的問題，並將姐姐夏黃新平及黃燕平兩人一併捲入相關欠稅案中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

由於黃若谷案件追稅期已過，今年並未列在重大欠稅名單；然而，黃任中家族，包含本人、兩位姐姐，合計欠稅逾33億元，這些2007年3月5日之前移送執行的重大欠稅舊案，追稅期延長至2032年3月4日，也就是說，黃任中家族料將繼續「霸榜」欠稅大戶名單。

至於本次企業欠稅大戶前3名未有變更，分別為環亞大飯店積欠營利事業所得稅、營業稅、房屋稅和地價稅共24.33億元；揚華科技欠營所稅、營業稅共12.37億元；博達科技欠營所稅、營業稅共11.75億元。（編輯：楊蘭軒）1110701