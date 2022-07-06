汽機車汰舊換新減稅599億 財部：車主留意4適用重點

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（中央社記者張璦台北6日電）財政部賦稅署今天指出，2016年初汽、機車汰舊換新減免貨物稅優惠上路以來，至今年5月底止，累計核退金額近新台幣599億元；同時，提醒車主留意新車交車時程或「先換新、後汰舊」等4大適用優惠重點。

依據貨物稅條例規定，至2026年1月7日止，報廢或出口登記滿1年、且出廠10年以上的汽車，於報廢或出口前、後6個月內購買新車，且完成新領牌照登記者，每輛新車應徵的貨物稅，最高減徵5萬元。

報廢或出口出廠4年以上汽缸排氣量150cc以下機車，在報廢或出口前、後6個月內，購買新車且完成新領牌照登記者，每輛新機車應徵的貨物稅最高可減徵4千元。

財政部賦稅署今天舉辦例行記者會指出，截至今年5月31日止，約有100萬輛新汽車及254萬輛新機車，適用減徵退還貨物稅優惠，累計核退金額達598.9億元。

不過，仍有少數民眾因不熟悉相關規定，申請退稅時，經國稅局或海關審認不符規定而不准許退稅，因此，賦稅署提醒民眾注意4大事項，以確保自身權益。

賦稅署指出，首先，實務上曾發生車主「先報廢」舊車後「再購買」新車，但交車時程延宕，導致無法在報廢日後6個月內完成新領牌照登記案例。

舉例來說，張小姐在今年1月1日報廢舊車，3月1日訂購新車，遲至7月2日才交車，並完成新領牌照登記，最終會因已超過法定6個月汰換車輛期間，而不適用減徵退還貨物稅優惠。

賦稅署提醒車主，應先確認所購新車交車時程，或「先換新、後汰舊」，以免因新車延遲交車影響退稅權益。

第二，依規定，中古汽車須同一車主名下登記滿1年後再報廢及購車，才能申請減徵退還貨物稅；同時，民眾報廢或出口繼承登記取得的中古汽車，可將該中古汽車登記在繼承人及被繼承人名下的期間，合併計算。

另外，考量汽車多為家庭成員共同交通工具，配偶為家庭核心成員之一，因此，去年1月8日起，報廢或出口自配偶移轉取得的中古汽車，也可以將配偶名下登記期間合併計算。

賦稅署提醒，車主在報廢中古車前，應確認其名下登記期間是否符合汰舊換新減徵貨物稅規定。

第三，新舊車主如非同一人，不論先購買新汽車、再報廢中古汽車，或先報廢中古汽車、再購買新汽車，於購買新車至汰換舊車期間，必須「持續」具備配偶或二親等以內親屬關係，才能適用減徵退還貨物稅規定。

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舉例而言，甲、乙婚後，由甲報廢其名下中古汽車，在離婚後，乙購買新汽車，但購買新車時，甲、乙已不具備配偶關係，因此乙購買的新汽車，不適用減徵退還貨物稅規定。

第四，汰換機車部分，財政部考量機車屬一般民眾主要代步工具，舊車與新車車主不以同一人為限，也沒有舊機車登記期間須滿1年的限制，但是，報廢或出口舊機車，與購買新機車完成新領牌照登記，仍應在6個月之內，才可適用減徵貨物稅規定。（編輯：楊蘭軒）1110706