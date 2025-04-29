卓榮泰：電費漲造成物價波動 社會壓力比普發現金大

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（中央社記者林敬殷台北29日電）行政院會24日通過規模新台幣4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中包含撥補台電1000億元，在野黨認為不如普發現金1萬元。行政院長卓榮泰今天表示，「若電價調漲的話，循環造成物價波動，帶給社會的壓力比現金還要大」。

立法院今天繼續進行總質詢，民進黨立委鍾佳濱問卓榮泰，4100億元中哪些是支持產業。

卓榮泰說明，產業支持及安定就業編了930億元，挹注台電為1000億元，是產業界迫切需要的，不要調漲電價，不要關稅、電價雙重衝擊，這也是產業界需要。

鍾佳濱指出，在野黨說不如1萬元發一發，民眾將1萬元拿來付電價。卓榮泰回應，如果台電的經營，財政狀況沒有辦法健全，或許是7月，或許是10月，未來若電價調漲的話，循環造成物價波動，帶給社會的壓力比現金還要大。

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鍾佳濱表示，也就是說，電價漲了，沒漲那麼多，但是萬物皆漲，額外支付的生活開銷遠超過1萬元，行政院應就這一點好好向民眾說明。

卓榮泰強調，他有請主計總處核算過，將電價調漲多少比率，會造成物價波動，如何回算到民眾身上的壓力、負擔。（編輯：張若瑤）1140429