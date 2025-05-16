加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
黃仁勳抵台 談關稅戰稱台灣仍是科技生態系核心
首頁 / 生活

男子喘加腳腫四處求醫無效 A型主動脈剝離險猝死

2025/5/16 16:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北16日電）1名37歲男子長達3個月喘不停、腳腫，四處求醫卻未見好轉，輾轉到台北榮總全人整合醫學科診斷，才發現是A型主動脈剝離併發重度主動脈瓣逆流，差點可能心臟衰竭猝死。

A型主動脈剝離為極度致命的急症，台北榮民總醫院心臟外科醫師陳泰位今天透過新聞稿說明，能活著到醫院的僅約1/3，而這1/3中，多數無法撐過3個月。

37歲的江姓男子是幸運在鬼門關前救回一命的個案，他回憶當時就醫過程仍心有餘悸，直呼：「我只是喘跟腳腫，怎麼差點就沒命了？」長達3個月感到呼吸困難、雙腳腫脹，起初至診所診治未見改善，2025年2月初到台北榮總急診，經全人整合醫學科收治。

台北榮總全人整合醫學科醫師曾致學表示，當時江姓男子生命徵象雖然無明顯異常，但臨床評估仍不尋常，就在住院數小時內，以臨床重點式超音波（POCUS）進行床邊檢查，這才發現罹患A型主動脈剝離，伴隨嚴重主動脈瓣逆流與心衰竭徵象，情況十分危急。

曾致學說，當下立刻會同外科醫師評估緊急手術治療，手術歷經十幾個小時，術後更需以葉克膜（ECMO）與主動脈內氣球幫浦（IABP）穩定循環。

google news透過 Google News追蹤中央社

即便手術成功但後面還有挑戰，曾致學表示，因病患住院期間歷經反覆感染、心律不整與呼吸器依賴，在醫療團隊悉心照護與多次跨科合作下，逐步康復，住院1個多月後，終於順利拔除呼吸器並平安出院。

陳泰位提醒，江姓病患能夠即時被診斷並成功接受手術，相當罕見且珍貴，呼籲民眾若發現有急性胸痛、胸悶、呼吸喘、下肢水腫等症狀，應盡早就醫，以免延誤病況。（編輯：管中維）1140516

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

30
更多編輯台推薦新聞：