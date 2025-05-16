癲癇症狀多元 短暫麻痛與味覺異常也是發作前兆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南16日電）不少人以為癲癇就像電視演的倒地抽搐、口吐白沫，其實癲癇症狀多元，奇美醫院今天表示，許多癲癇病人發作可能是一瞬間發呆、語塞等，甚至短暫麻痛與味覺異常也是發作前兆。

45歲李姓男子初次就診前，出現斷續左上肢麻痛感、味覺異常及上腹部不適，每次10多秒後自行緩解，無其他肢體無力抽搐等異常，3個月後李男全身抽搐、失去意識而急診，電腦斷層發現右側額、顳葉惡性腫瘤伴隨腦水腫，醫師診斷是腦惡性腫瘤併發癲癇發作。

奇美醫院神經內科醫師朱庭瑩指出，不少人以為癲癇就像電視演的倒地抽搐、口吐白沫，其實癲癇症狀多元，許多人發作可能是一瞬間發呆、語塞、感覺異常，或反覆做出無意識動作，容易被忽略，或被誤判為情緒、心理、老年失智等。

朱庭瑩表示，癲癇是腦部異常放電引起的症狀，全身性抽搐只是其中一種型態，不同腦區異常放電會有相對應症狀，突然眼神呆滯，無法言語，感覺異常，聞到怪味道或短暫失去意識等，都可能是癲癇表現。

造成癲癇「疾病」非常多，從先天性發展異常到後天腦部損傷或疾病都可能引發；成人常見原因包括腦中風、腦部外傷、腦腫瘤、中樞神經感染及神經退化疾病（阿茲海默症晚期），但約50%至70%癲癇原因不明。

統計顯示，全球癲癇盛行率大約0.5%至1%，台灣約有10萬人至20萬人罹患癲癇，任何年齡層都可能發病，許多病人首次發作症狀不明顯，容易被忽視，導致延誤治療，尤其是非抽搐型發作；有些人只是出現幾秒鐘空白，行為怪異，反覆做出咀嚼、撫摸衣物等動作，讓身邊的人很難聯想到是癲癇。

朱庭瑩說，一旦確診癲癇，正確藥物治療與穩定服藥至關重要，多數病人長期規律用藥後，有效控制發作。但癲癇藥物不是有症狀才吃，必須穩定維持血中濃度，才能讓腦部保持平穩，若擅自停藥或漏藥，可能讓病情惡化及引發「癲癇重積狀態」，嚴重者有生命危險。

透過 Google News 追蹤中央社

除藥物治療，癲癇病人應建立規律作息，穩定情緒，避免單獨泡澡或從事登高、游泳等高危險活動，建立「服藥提醒機制」，避免漏藥。

若是遇上有人癲癇發作，應將病人置於安全處，掌握不約束、不碰口、不餵食、保護頭部和呼吸道等原則，詳細觀察並記錄癲癇症狀；大部分癲癇發作約1至2分鐘可自行緩解，如持續超過5分鐘則是癲癇重積，應儘速送醫治療。（編輯：方沛清）1140516