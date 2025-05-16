龔明鑫：落實特別條例 經濟成長率有望逾3%

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（中央社記者賴于榛台北16日電）行政院日前提出國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案，並估計落實特別條例，今年經濟成長率有望達2.9%。行政院秘書長龔明鑫今天上調預估指出，立法院若通過特別條例與預算，經濟成長率達到3%以上沒問題。

此外，龔明鑫表示，台灣出口規模持續增加，今年有望達到5500億美元以上，寫下新紀錄。

行政院長卓榮泰今天與副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫以及政務委員共同舉行媒體茶敘記者會，說明政府5大行動、20項進行式報告，以及對美關稅談判的部分內容。

行政院會日前通過規模新台幣4100億元的國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案，草案送立法院審議中。卓榮泰與龔明鑫今天都呼籲立法院支持特別條例，團結一致。卓榮泰也提到，他始終將「2上1下1平穩」當作施政目標，也就是經濟成長率3%以上，國民所得達到4萬美金以上，失業率壓在3%以下，以及消費者物價指數平穩維持在2%。

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龔明鑫過去曾估計，若落實特別條例，台灣今年經濟成長率有望達2.9%。他今天上調預估指出，今年第1季經濟成長率為5.37%，雖然有國際情勢挑戰，但若有特別條例及特別預算挹注，今年整體經濟成長率一定可以超過3%，會達成卓榮泰目標。

另外，龔明鑫表示，台灣出口貿易金額也持續增加中，截至4月為止，已成長20%，若按照此速度來看，今年有望達到5500億美元以上，寫下新紀錄。（編輯：楊蘭軒）1140516