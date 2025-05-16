中職新人選拔會6/30登場 測試會改採實戰限額104人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北16日電）中華職棒今年新人選拔會將於6月30日登場，新人測試會則安排在6月16日於天母棒球場舉行，選拔會和測試會即日起開放線上報名；測試會報名首度限額104人，採實戰測試。

中華職棒今天公布今年新人球員選拔會、測試會相關資訊，台灣運彩連續4年獨家冠名，去年測試會共有128人參加，最終共78人獲得球團推薦，選拔會有178人參選、最終有51人獲得球隊指名。

中職表示，新人測試會旨在協助球團發掘具潛力的業餘選手，今年特別採用分隊對戰方式，實戰展現球技。預計將分為4隊，上、下午各兩隊交戰，並進行完整10局賽事；每名投手僅投1局並設有球數限制，野手則分組輪替上場進行打擊與守備測試。

本屆測試會限額104人，包含投手40名、捕手8名、內野手32名、外野手24名，各守位額滿即截止，報名狀況將於報名網站定時更新，即日起開放報名，截止時間為6月4日中午12時，額滿即提前截止，聯盟得視報名狀況保留調整權利，並另行公告。

「2025台灣運彩中華職棒新人選拔會」報名至6月19日中午12時截止，凡自2020年起曾入選世界棒球經典賽（WBC）及資格賽（WBCQ）、世界12強棒球賽、世大運、U23世界盃與U18世界盃、亞錦賽、亞青賽與亞運等國手資歷者皆可報名。

此外，也可透過聯盟或所屬球團推薦，以及曾獲最近一年在爆米花棒球聯盟、全國成棒甲組春季聯賽、大專棒球聯賽（公開組一級）獲個人獎前3名者，也具報名資格。應屆高中畢業生則須經聯盟所屬球團或高中木棒組教練推薦等方式報名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

未符合資歷的球員可透過報名參加「2025年度新人球員測試會」，經球團推薦後進入選秀程序。測試會報名資格為114、113年全國成棒甲組春季聯賽、113與112年爆米花棒球聯盟，以及113與112年大專聯賽（公開組一級）賽事登錄球員。詳細報名資訊。

今年選秀會台鋼雄鷹擁有狀元籤，接著依序為富邦悍將、味全龍、樂天桃猿、統一7-ELEVEn獅隊、中信兄弟。（編輯：龍柏安）1140516