加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒1/300
首頁 / 運動

陳傑憲笑稱「抓交替」 球員工會理事長交棒吉力吉撈

2025/5/12 17:50（5/12 18:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒球員工會12日舉行理事長交接儀式，陳傑憲交棒給吉力吉撈．鞏冠（圖），幽默用「抓交替」形容。（中央社檔案照片）
中華職棒球員工會12日舉行理事長交接儀式，陳傑憲交棒給吉力吉撈．鞏冠（圖），幽默用「抓交替」形容。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北12日電）中華職棒球員工會今天舉行理事長交接儀式，陳傑憲交棒給吉力吉撈．鞏冠，幽默用「抓交替」形容。吉力吉撈．鞏冠說，希望讓台灣的棒球、體育環境更好，接任理事長是榮幸也是使命。

中華職棒球員工會今天舉辦第7屆理事長交接儀式，第6屆理事長陳傑憲將象徵「傳承與責任」的球棒信物交給吉力吉撈．鞏冠，象徵制度責任的正式交接。

統一7-ELEVEn獅隊野手陳傑憲2022年接下工會理事長職務、今年卸任，他回憶當時被周思齊推薦參選的過程，幽默形容，「現在的我就像周思齊學長當年一樣，交棒給吉力吉撈，有點像抓交替的感覺。」

陳傑憲認為，吉力吉撈．鞏冠是很適合的人選，雖然小時候不認識，但後來一同打過國家隊，知道對方是很有責任感的人，這個職務交接，不僅是責任，更是對制度和世代信念的傳承。

吉力吉撈．鞏冠表示，從小到大打棒球就是希望可以完成夢想，同時也希望台灣的棒球、體育環境越來越好，接下理事長的職務，幫助球員、協助工會，是榮幸也是使命。

google news透過 Google News追蹤中央社

吉力吉撈．鞏冠透露，當初投票時有預感可能會是自己當選，雖然有點想逃避，但最後還是願意接下重責，相信有責任也有能力幫助大家越來越好。

吉力吉撈．鞏冠也說，知道職業球員的影響力，並提到不管未來遇到什麼挑戰，相信陳傑憲、很多球員都是夥伴，「可以一起努力，這條路不是孤單的。」（編輯：張雅淨）1140512

#中華職棒
#中職
#吉力吉撈．鞏冠
#周思齊
#球員工會
#陳傑憲
吉力吉撈．鞏冠
徐若熙先發美日球探關注 吉力吉撈再見安龍搶勝葉君璋談2017年事件：林哲瑄林益全都是很好的球員
陳傑憲
2025總統盃將登場 陳傑憲與邰智源合體拍宣傳片陽信盃青少棒詹玄先發助屏東搶勝 想學林昱珉霸氣
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台鋼雄鷹補強捕手戰力 與張育誠簽自行培訓合約
66
更多編輯台推薦新聞：