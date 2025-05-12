陳傑憲笑稱「抓交替」 球員工會理事長交棒吉力吉撈

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）中華職棒球員工會今天舉行理事長交接儀式，陳傑憲交棒給吉力吉撈．鞏冠，幽默用「抓交替」形容。吉力吉撈．鞏冠說，希望讓台灣的棒球、體育環境更好，接任理事長是榮幸也是使命。

中華職棒球員工會今天舉辦第7屆理事長交接儀式，第6屆理事長陳傑憲將象徵「傳承與責任」的球棒信物交給吉力吉撈．鞏冠，象徵制度責任的正式交接。

統一7-ELEVEn獅隊野手陳傑憲2022年接下工會理事長職務、今年卸任，他回憶當時被周思齊推薦參選的過程，幽默形容，「現在的我就像周思齊學長當年一樣，交棒給吉力吉撈，有點像抓交替的感覺。」

陳傑憲認為，吉力吉撈．鞏冠是很適合的人選，雖然小時候不認識，但後來一同打過國家隊，知道對方是很有責任感的人，這個職務交接，不僅是責任，更是對制度和世代信念的傳承。

吉力吉撈．鞏冠表示，從小到大打棒球就是希望可以完成夢想，同時也希望台灣的棒球、體育環境越來越好，接下理事長的職務，幫助球員、協助工會，是榮幸也是使命。

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吉力吉撈．鞏冠透露，當初投票時有預感可能會是自己當選，雖然有點想逃避，但最後還是願意接下重責，相信有責任也有能力幫助大家越來越好。

吉力吉撈．鞏冠也說，知道職業球員的影響力，並提到不管未來遇到什麼挑戰，相信陳傑憲、很多球員都是夥伴，「可以一起努力，這條路不是孤單的。」（編輯：張雅淨）1140512