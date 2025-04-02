東體白「粉紅」黃靖哲吸睛 U18東岸聯盟三壘打建功

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台東2日電）U18東岸聯盟棒球錦標賽東體白與台南市聯隊今天交手僵持，東體白黃靖哲不僅粉紅裝備吸睛，7局上敲超前三壘打建功，助隊3比2奪3連勝，自評擊球率提升，多練游擊守備增競爭力。

U18東岸聯盟棒球錦標賽台東體中白隊賽前2戰全勝，今天與台南市聯隊交手，6局打完2比2戰成平手，東體白7局上有攻勢，張硯程敲出二壘打，黃靖哲三壘打幫助球隊超前比數。

東體白隊後援投手黃宇昇投1.2局沒被敲出安打，投出4次三振、1次四壞保送，無失分，幫助球隊守住勝利、奪下勝投。

東體白隊總教練陳峰岳表示，高二的黃靖哲是球隊中打擊穩定的好手，今天台南市聯隊先發投手沈品辰有變速球和指叉球，變球種有下墜、跑伸卡的效果，打線中的左打者掌握不好，比賽後半段抓準換投時機適時搶分。

陳峰岳表示，黃靖哲揮棒豪邁，這也是東體的球風，一直鼓勵球員這個階段要全力揮擊，不是為了要求全壘打，是希望藉由全力揮擊增加揮棒速度。

黃靖哲過去是球隊主力二壘手，攻守能力都不錯，但此次選入東體白隊以游擊位置為主。陳峰岳說，主力游擊手朱盟超齡不能打國手選拔賽玉山盃，希望接下來黃靖哲扛起游擊位置，守備上基本的出局數都要穩定抓下。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃靖哲表示，7局關鍵打擊上場沒有緊張，「平時練習就是為關鍵時刻，希望可以站出來幫助球隊」，很開心可以送回超前分；至於守備方面，改守游擊感覺不錯，但傳球臂力還要再加強。

黃靖哲上場打擊，一身粉紅的裝備吸睛，他透露去年去美國打貝比魯斯聯盟賽事，看到國外球員有特殊顏色的裝備凸顯個人特色，回國後就找出喜歡的粉紅色穿上身。他自評高中階段打擊進步多，攻擊不會猶豫、擊球率變高，心臟也變大顆，希望高中階段可以當國手。（編輯：張雅淨）1140402