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東體白「粉紅」黃靖哲吸睛 U18東岸聯盟三壘打建功

2025/4/2 17:37（4/2 19:11 更新）
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2025年東岸聯盟U18棒球錦標賽2日進行東體白隊與台南市聯隊的賽事，東體白黃靖哲（圖）不僅粉紅裝備吸睛，7局上更敲出超前三壘打建功，助隊以3比2搶勝。中央社記者謝靜雯攝 114年4月2日
2025年東岸聯盟U18棒球錦標賽2日進行東體白隊與台南市聯隊的賽事，東體白黃靖哲（圖）不僅粉紅裝備吸睛，7局上更敲出超前三壘打建功，助隊以3比2搶勝。中央社記者謝靜雯攝 114年4月2日
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（中央社記者謝靜雯台東2日電）U18東岸聯盟棒球錦標賽東體白與台南市聯隊今天交手僵持，東體白黃靖哲不僅粉紅裝備吸睛，7局上敲超前三壘打建功，助隊3比2奪3連勝，自評擊球率提升，多練游擊守備增競爭力。

U18東岸聯盟棒球錦標賽台東體中白隊賽前2戰全勝，今天與台南市聯隊交手，6局打完2比2戰成平手，東體白7局上有攻勢，張硯程敲出二壘打，黃靖哲三壘打幫助球隊超前比數。

東體白隊後援投手黃宇昇投1.2局沒被敲出安打，投出4次三振、1次四壞保送，無失分，幫助球隊守住勝利、奪下勝投。

東體白隊總教練陳峰岳表示，高二的黃靖哲是球隊中打擊穩定的好手，今天台南市聯隊先發投手沈品辰有變速球和指叉球，變球種有下墜、跑伸卡的效果，打線中的左打者掌握不好，比賽後半段抓準換投時機適時搶分。

陳峰岳表示，黃靖哲揮棒豪邁，這也是東體的球風，一直鼓勵球員這個階段要全力揮擊，不是為了要求全壘打，是希望藉由全力揮擊增加揮棒速度。

黃靖哲過去是球隊主力二壘手，攻守能力都不錯，但此次選入東體白隊以游擊位置為主。陳峰岳說，主力游擊手朱盟超齡不能打國手選拔賽玉山盃，希望接下來黃靖哲扛起游擊位置，守備上基本的出局數都要穩定抓下。

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黃靖哲表示，7局關鍵打擊上場沒有緊張，「平時練習就是為關鍵時刻，希望可以站出來幫助球隊」，很開心可以送回超前分；至於守備方面，改守游擊感覺不錯，但傳球臂力還要再加強。

黃靖哲上場打擊，一身粉紅的裝備吸睛，他透露去年去美國打貝比魯斯聯盟賽事，看到國外球員有特殊顏色的裝備凸顯個人特色，回國後就找出喜歡的粉紅色穿上身。他自評高中階段打擊進步多，攻擊不會猶豫、擊球率變高，心臟也變大顆，希望高中階段可以當國手。（編輯：張雅淨）1140402

#東體白隊
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陳峰岳
左投林樂軍從新竹到東體打球 U18東岸聯盟先發勝U18東岸聯盟黃宇昇扛終結者稱職 率東體白2連勝
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