台鋼雄鷹補強捕手戰力 與張育誠簽自行培訓合約

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）中職台鋼雄鷹隊今天宣布，陣中捕手吳明鴻、吳柏萱因傷脫離戰線，為充實捕手戰力，9日將訓練員黃穎章轉為自行培訓球員，今天再簽下自行培訓捕手張育誠。

22歲捕手張育誠曾就讀南華大學，當時與雄鷹隊現役投手黃群、曾品洋並肩作戰，後來轉學至遠東科大，目前效力於業餘社會隊全越運動棒球隊。

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張育誠2023、2024年都曾參與中華職棒新人測試會，並獲得球團推薦，2024年在測試會上敲出全壘打，是當時唯一開轟球員，但選秀會上都沒能獲得指名。

雄鷹隊今天宣布與張育誠簽下自行培訓球員合約，張育誠透過雄鷹隊新聞稿表示，「謝謝台鋼雄鷹球團的肯定，給我這個機會，我會好好珍惜在球場上的機會，努力把自己的能力展現出來。」（編輯：張雅淨）1140512