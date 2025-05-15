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教部爭取特別預算 大專若申請補助須3年不漲學費

2025/5/15 19:39（5/15 20:08 更新）
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行政院規劃新台幣4100億元特別條例草案，教育部15日指出，如果獲分配200億元挹注高教，將運用部分經費緩解大學辦學成本壓力，申請這項補助的大專，須3年內不調漲學雜費。（中央社檔案照片）
行政院規劃新台幣4100億元特別條例草案，教育部15日指出，如果獲分配200億元挹注高教，將運用部分經費緩解大學辦學成本壓力，申請這項補助的大專，須3年內不調漲學雜費。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北15日電）行政院規劃新台幣4100億元特別條例草案，教育部今天說，如果獲分配200億元挹注高教，將運用部分經費緩解大學辦學成本壓力，申請這項補助的大專，須3年內不調漲學雜費。

因應美國對等關稅，行政院通過4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」（特別條例），民主進步黨立委李坤城昨天質詢說，在野擬刪除其中教育部的200億元，若能留住，能否不漲大學學雜費。教育部次長葉丙成回應，至少未來3年不增加。

然而，教育部近日已公布114學年度大專校院學雜費收費基準，調整幅度為0.7%，大學最遲須6月25日前提出申請，由學雜費審議小組審議。有媒體質疑，教育部一方面說3年不漲學費，一方面卻仍公布基本調幅。

對此，教育部今天晚間以文字回應中央社指出，學雜費基本調幅是依照「專科以上學校學雜費收取辦法」公布，讓大專完成校內相關資訊公開及研議公開程序，於公告期限內提出申請。

教育部表示，考量減輕人民負擔為特別條例的政策目標之一，如果教育部獲配特別預算200億元，將運用部分經費緩解大學辦學成本壓力。

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作為配套，教育部目前規劃，未來申請特別預算補助的大專校院，民國114年至116年間（3年）將不能調漲學雜費。

國立大專校院協會今天稍早也透過社群回應媒體，強調這兩年因調薪及各項費用調漲，各校都須籌措鉅額經費，學費基本調幅0.7%仍不足以支應所需，期盼政府提升對大學的補助。（編輯：陳清芳）1140515

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