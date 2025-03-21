反補貼稅不夠 智庫籲歐盟全面因應中國電動車威脅

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（中央社記者田習如布魯塞爾20日專電）歐盟貿易執委下周出訪中國，電動車等歐中貿易爭議料將成焦點。歐洲智庫報告指出，中國電動車對歐盟不僅帶來經濟風險，更有戰略風險，因此只祭出反補貼稅還不夠，需投資、資訊、人權法規工具齊下。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主管貿易政策的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）今天出席歐洲議會（European Parliament）貿易委員會時提及，下周他將到中國訪問，表達歐盟對中貿易關切事項，強調貿易公平競爭的重要性。

他表示，會向中方提出確保中國到歐盟的投資「能對歐盟的產業價值鏈和科技進展作出貢獻」。

歐盟去年10月底開始對中國進口電動車連續5年加徵7.8%至35.3%的「反補貼稅」（Countervailing Duties），使中製電動車打進歐盟市場的總關稅成本最高達45.3%，以反制中國政府過度補貼電動車產業鏈的不公平競爭；歐盟關注點近來轉向中資可能透過直接在歐盟設廠以避免關稅。

歐洲智庫德國弗里德里希諾曼自由基金會 （Friedrich Naumann Foundation）布魯塞爾分部與英國「中國戰略風險研究所」（CSRI）在19日合作發表的報告，也建議歐盟需重新檢視外來直接投資（FDI）法規，以因應中國電動車前來設廠的問題。

該報告指出，中國電動車在歐洲市場占比目前看似仍低，但成長速度驚人，從2019年占所有汽車銷量1%，到2023年已占8%，歐盟執委會預估2025年將達15%。

歐盟汽車產業不僅在自家市場受中國電動車威脅，在中國市場及第3國市場也節節敗退。在中國電動車的競爭壓力下，歐洲汽車產業預估整個供應鏈潛在的失業數恐超過10萬個。

除了產業衝擊，報告也分析，中國電動車對歐盟進一步帶來資訊安全、戰略性依賴，以及供應鏈擾亂等風險。例如，依中國法律規定，電動車商及供應鏈業者有義務配合國家情報機構，連向外國政府揭露與中國官方情報合作的程度都會違法，因此美國政府去年就禁止與中國連網的電動車進口。

報告指出，中國電動車產業鏈在新疆有強迫勞動行為，在剛果民主共和國（DRC）開採提煉鋰電池原料也有使用童工問題，還有電動車電池大廠寧德時代強迫勞工違法超時工作等，都有違歐盟競爭原則。

此外，該報告認為，中國電動車製造商前進歐盟投資，恐成為支配歐洲市場的「特洛伊木馬」。中國車廠在匈牙利、西班牙等國宣布多個投資計畫，將難以補足因其競爭而流失的工作機會，反而會被用來繞過關稅、擴大市占、升高長期形成經濟依賴的憂慮。

報告指出，歐盟電動車和綠能產業愈來愈依賴中國，可能造成進一步的經濟和地緣政治弱點。這種依賴可能被中國武器化，用來壓制對中國援助俄羅斯侵略烏克蘭的批評，以及對台灣軍事威脅和其人權紀錄的批評。

報告建議歐盟除了以反補貼稅因應，還應動用反強迫勞動、資訊安全及外來投資審查等法規，包括要求電動車商將用戶資料儲存在歐洲境內的伺服器，以及檢視外來合資企業的本地股權、資安和本地生產含量等規定。

中央社詢問撰寫報告的CSRI資深政策主任古德曼（Sam Goodman），目前中國電動車產業鏈在歐盟設廠投資有集中在匈牙利的現象，有助於中國在戰略上藉由匈牙利槓桿整個歐盟，例如歐盟投資審查法規有無可能阻擋過度集中的風險。

古德曼表示，這需要歐盟協調成員國共同努力，不爭奪電動車等綠色投資案。

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至於歐洲車業懷疑中國電動車赴歐設廠將不會帶來技術轉移，他認為歐盟應建立互惠原則，因為目前歐洲車商在中國投資被要求必須與中國企業合資、遵守中國嚴格的情報合作規定、使用中國業者供應的車用軟體，那麼中國車商在歐洲投資也該用同樣規則。

他認為歐盟須重新檢討外國直接投資規則，對投資案在本地生產和治理結構上作嚴格要求，包括要求任何合資企業至少有50%當地股權，以及讓外國設廠聚焦電池供應鏈等有限領域，則可確保歐洲的汽車產業基礎不會被掏空。（編輯：陳慧萍）1140321