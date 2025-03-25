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馬斯克干政惹議？特斯拉1至2月歐洲銷售狂瀉49%

2025/3/25 15:01（3/25 16:13 更新）
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電動車大廠特斯拉（Tesla）今年1月至2月在歐洲銷量大減。（中央社檔案照片）
電動車大廠特斯拉（Tesla）今年1月至2月在歐洲銷量大減。（中央社檔案照片）
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（中央社巴黎25日綜合外電報導）歐洲汽車製造商協會（ACEA）今天表示，電動車大廠特斯拉（Tesla）今年1月至2月在歐洲的電動車銷量，比去年同期大減49%。

法新社報導，特斯拉今年頭兩月銷量暴跌的一個原因是車款老舊，但自特斯拉老闆、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）成為美國總統川普的主要支持者以來，電動車買主也可能因此拒絕購買特斯拉車款，以示抗議。

最近幾週，美國各地有多家特斯拉經銷商店面遭到破壞，特斯拉股價在過去一個月大幅下跌。

歐洲汽車製造商協會表示，今年頭兩個月，特斯拉在歐洲聯盟（EU）的新登記汽車數量減至1萬9046輛，使特斯拉市占率僅1.1%。

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光是2月，特斯拉登記量就下滑了47%，至1萬1743輛。

在特斯拉銷量下滑之際，歐盟今年頭兩個月電動車整體銷量成長了28.4%，達到25萬5489輛，在歐盟汽車市場占15.2%。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140325

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