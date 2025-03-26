裕隆估台灣新車銷量46.2萬輛 有信心每股淨值回升

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（中央社記者鍾榮峰台北26日）裕隆預估今年台灣汽車銷量輛數約46.2萬輛，今年整體代工能量約與2024年相當，裕隆總經理許國興表示，持續觀察美國關稅政策變數，現在裕隆財務體質健全，信用評等提升，對未來每股淨值逐步回升有信心。

裕隆下午舉行線上法人說明會，2024年8月接任總經理一職的許國興，首次參與法說會。

許國興表示，過去8個月期間，他主要任務是梳理裕隆內部事務，自己早期參與裕隆業務部和經銷通路管理事務，擔任顧客服務和品質部門主管。

許國興指出，裕隆除了生產製造外，擁有完整汽車價值鏈體系，在能源發展與資產開發具有規模，在中國和海外事業有發展潛力；儘管市場關注苗栗三義產能利用率，他更關注裕隆整體價值鏈整合與發展。

展望今年台灣汽車銷量，裕隆副總經理羅文邑指出，各車廠持續推廣銷售現有車款，同時積極規劃新車上市計畫，預估今年台灣汽車銷量約46.2萬輛，年增2.9%。

觀察中國大陸車市，羅文邑表示，歐盟在2024年10月正式對中國電動車，徵收為期5年的反補貼稅；此外，全球政治經濟情勢、貨幣與關稅政策，外銷市場仍有變數，中國延長「以舊換新」政策並更新補助標準，刺激內銷市場成長，預估今年中國汽車銷量約3290萬輛。

針對裕隆股利發放政策，許國興指出，過去幾年發放比例維持30%至50%區間，過去5年平均發放比例約35%，相對穩健，若未來營運更健全，會在30%至50%區間調整。

談到代工製造業務，許國興指出，裕隆按照客戶需求進行調整，目前代工主體包括裕隆日產和鴻華先進，他預期今年裕隆整體生產代工能量，約與2024年相當，變數在於客戶新車型推出時間前後，可能會影響部分數量。

展望業務發展，許國興坦言，裕隆過去經歷東風裕隆合作挫敗，但已完全處理完畢，裕隆現在財務結構體質健全，信用評等提升；此外，新安產險獲利逐年提升，裕融企業消費金融業務，不良資產比例控制完善，對於裕融未來認列相對看佳。許國興指出，他對未來裕隆每股淨值逐步回升有信心。

法人提及美國政府對等關稅影響，許國興指出，關稅與美國政策有關，裕隆持續觀察，目前主要代工生產客戶來自鴻華先進，不受進口關稅調整影響。

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許國興表示，裕隆在台灣汽車市場相對具有韌性，在電動車浪潮下，裕隆具有生產製造能力。他指出，在電動車生產領域，國內沒有一家車廠具有生產電動車的能力，透過旗下納智捷（LUXGEN）電動車，裕隆累計超過萬輛純電車生產經驗。

法人問及日本三菱合作案及n5電動車款進度，許國興表示，裕隆不便說明，隨著時間成熟，未來會在適當時機向外界報告。（編輯：張良知）1140326