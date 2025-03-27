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路透：鴻海4月9日在日辦研討會 說明電動車策略

2025/3/27 13:52
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（中央社台北/東京27日綜合外電報導）路透社引述兩名有著第一手資訊的消息人士的話報導，鴻海集團4月9日將在日本舉辦研討會，闡述電動車策略，繼傳出贏得三菱汽車合作機會之後，盼藉此吸引更多日本車廠青睞。

其中1名消息人士指出，鴻海集團的用意，是提升車廠和供應商對它電動車策略的了解。

報導引述知情人士指出，曾是日產高層的鴻海集團電動車策略長關潤（Jun Seki），預料將在活動中發表談話。鑒於計畫尚未對外公布，兩位消息人士都婉拒具名。

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路透社報導，鴻海集團拒絕評論4月的活動，也婉拒評論與三菱汽車的協議。

不久前，另外2個消息來源剛透露，鴻海集團與三菱汽車達成協議，為三菱生產在澳洲等大洋洲市場販售的電動車。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140327

#日本
#鴻海
#電動車
鴻海
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